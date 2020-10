Parte l’8 ottobre la Citrix Summer Series, una serie di eventi virtuali pensati per aiutare le aziende ad accelerare la migrazione verso il cloud e adottare modelli di lavoro flessibile per facilitare l’agilità e la crescita delle organizzazioni

Citrix Systems ha annunciato Citrix Summit Series, una serie di tre eventi virtuali pensati per offrire alle aziende nuovi spunti su come utilizzare le tecnologie più innovative legate al workspace per permettere di sviluppare pienamente il potenziale della loro forza lavoro e spingere l’innovazione che possa far crescere il loro business.

Adattarsi ai tempi

“La pandemia ha obbligato le aziende di tutto il mondo ad accelerare la trasformazione digitale e ripensare la strategia di gestione del personale insieme ai loro futuri modelli di lavoro,” ha detto Tim Minahan, Executive Vice President, Business Strategy e Chief Marketing Office di Citrix. “Mentre sembrano emergere da queste crisi più forti e più agili di prima, le organizzazioni di maggior successo stanno accelerando la loro transizione al cloud e adottando strategie di workspace digitale che possono offrire ai dipendenti un’esperienza di lavoro di livello elevato e in piena sicurezza, aiutandoli a operare al meglio ovunque abbiano necessità di dover lavorare.”

Prepararsi al futuro

Citrix Summit Series è esclusivamente pensato per aiutare le aziende a potenziare modelli di lavoro flessibile, offrendo loro le risorse di cui hanno bisogno per semplificare l’esperienza di lavoro grazie a un accesso sicuro e affidabile alle risorse aziendali, ovunque i dipendenti si trovino.

Imparare dai migliori

Nel corso di questi tre eventi a cui sarà possibile accedere on-demand, leader d’azienda e persone di riferimento dei diversi mercati condivideranno soluzioni e strategie che potranno essere utili a chi ascolta per mettere in atto nuovi modi di lavorare migliorando la produttività e la motivazione.

Con la giusta strategia cloud le aziende possono ottenere l’agilità, la velocità e l’efficienza necessaire per gestire le risorse in modo dinamico, come l’incertezza che pervade gli ambienti di business oggi richiede. Nel corso di Citrix Cloud Summit, I partecipanti impareranno come semplificare e accelerare la loro migrazione al cloud ibrido o multi cloud per ottimizzare performance e risultati di business. Tra gli speaker che condivideranno le loro storie di successo ricordiamo:

Kirsten Kliphouse, President, North America, Google Cloud

Judson Althoff, Executive Vice President, Worldwide Commercial Business, Microsoft

Steve Shute, Executive Vice President and Chief Operating Officer, SAP

Jim Noga, Vice President and Chief Information Officer, Mass General Brigham

Prakash Kota, Chief Information Officer, Autodesk

James Boswell, Global Director of End User Computing, Centrica

Dove e come il modo di lavorare è cambiato per sempre. Ma una cosa è rimasta immutata: il bisogno di offrire un’esperienza di livello superiore che permetta a chi lavora di fare ciò che sa fare meglio ovunque si trovi. Durante Citrix Workspace Summit, I partecipanti impareranno come sfruttare i workspace digitale per abilitare modelli di lavoro flessibili che permettono alle persone di lavorare in modo facile e sicuro da ovunque. Parteciperanno clienti e partner Citrix tra cui:

Hayden Brown, President and CEO, Upwork

Paul Herbert, Chief Information Officer, Northcott Disability Services

Ariel Carrion, Chief Technology Officer, City National Bank of Florida

Charles Ash, Chief Information Officer, The Ohio Department of Transportation

Erica Volini, Global Head of Human Capital Practice, Deloitte

Rohit Dixit, Senior Vice President, HPE Pointnext

Ray Wolf, Chief Executive Officer, A2K

La pandemia ha aperto l’opportunità per le aziende di ridefinirsi e adottare modelli di lavoro flessibile per offrire un’esperienza superiore, che migliori produttività e motivazione, favorendo innovazione e crescita. Ma ha anche creato nuove preoccupazioni legate alla sicurezza. Con Citrix Workspace Summit, i partecipanti impareranno a progettare un approccio intelligente, agile, flessibile e o a lungo termine con un framework di sicurezza zero trust pe mantenere protette app, dati, identità, sia nel cloud che on premise. Ecco gli speaker che condivideranno le loro esperienze in merito:

Sunil Potti, Vice President of Security, Google Cloud

Sriram Sitaraman, Chief Information Officer, and Joe Fu, IT Director of Engineering and Applications, Synopsys

Geoff Knaak, Technical Manager and Senior Systems Administrator, Aria Systems

Melissa McCoy, Chief Technology Officer, Kaizen Approach

Potete cliccare qui per riservare il vostro posto per uno o per tutti gli eventi.