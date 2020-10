La partnership consente alle imprese di connettersi e di migrare più facilmente i carichi di lavoro prioritari a Google Cloud

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, ha annunciato di essere diventata Premier Partner di Google Cloud. La partnership consente alle imprese di connettersi e di migrare più facilmente i carichi di lavoro prioritari a Google Cloud.

Le strategie IT globali si stanno sempre più muovendo verso soluzioni ibride multicloud, poiché le aziende sfruttano la flessibilità e la scalabilità offerte da queste architetture. Equinix fornisce interconnessione privata alle aziende che operano su più mercati per migliorare la loro portata globale e di connettersi con continuità ai principali clienti, partner e fornitori. I clienti che utilizzano i servizi di interconnessione di Equinix beneficeranno anche di un supporto per la configurazione della propria architettura delle telecomunicazioni e dei servizi, facilitando la trasformazione digitale accelerata.

La combinazione dei servizi Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) e Google Cloud Interconnect fornisce servizi ibridi multicloud più agili e scalabili per supportare ulteriormente la trasformazione digitale e la crescita aziendale; mentre l’integrazione di Equinix SmartKey e Google Cloud External Key Manager (EKM) consente ai clienti servizi di archiviazione sicuri, crittografia e tokenizzazione per far fronte alle prestazioni e ai rischi. Questo supporta anche i requisiti di governance e di conformità at the digital edge, vicino ai cloud e ai carrier.