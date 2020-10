Qlik supporta SAP su Google Cloud, consentendo il data warehousing in tempo reale dei dati SAP su BigQuery attraverso Qlik Data Integration

Qlik ha rinforzato la propria partnership strategica con Google Cloud presentando una nuova offerta congiunta, studiata per aiutare i clienti a trarre maggior valore dai dati SAP attraverso Google BigQuery.

Ottimizzata per supportare i dati SAP su Google Cloud e Google BigQuery, oltre che rafforzata con la nuova denominazione di Qlik “SAP on Google Cloud Expertise”, la soluzione messa a disposizione dei clienti di Google Cloud può essere tranquillamente implementata con Qlik Data Integration, aiutando ad aumentare l’utilizzo e il valore dei dati disponibili.

Analytics abilitate in tempo reale

La nuova soluzione lanciata da Qlik per Google Cloud consente agli utenti di accelerare e semplificare la delivery dei dati SAP, abilitando le analytics in tempo reale con BigQuery. La soluzione integrata fornisce infatti ai clienti, attraverso Qlik Data Integration, una pipeline dei dati automatizzata e in tempo reale che consente di semplificare l’acquisizione e la distribuzione di dati SAP pronti per le analytics in BigQuery – sia che si tratti di ambienti SAP legacy, SAP HANA o server applicativi SAP.

I vantaggi offerti dalla soluzione



Rapida integrazione e streaming accelerato dei dati SAP in Google Cloud

Data replication in tempo reale e continuativa dalle applicazioni SAP a BigQuery

Replicazione dei dati SAP con minimo overhead sui sistemi SAP

Supporto, in un’unica soluzione, di un’ampia gamma di fonti dati relative alle applicazioni SAP

Automazione della data integration, con riduzione del fabbisogno di risorse per la delivery iniziale e la manutenzione continua

Come sottolineato in una nota ufficiale da Manvinder Singh, Director Partnerships di Google Cloud: «Le aziende hanno sempre più bisogno di ricavare valore di business dai loro dati SAP: siamo entusiasti di collaborare con Qlik per aiutarle a farlo attraverso Google Cloud. I clienti possono sfruttare questa soluzione di Qlik per accelerare la migrazione dei dati da SAP a Google Cloud e BigQuery e, di conseguenza, per prendere più velocemente decisioni informate sui dati».

I dati SAP più attuali e rilevanti

Qlik Data Integration è certificato SAP e supporta tutti i sistemi SAP di base, automatizzando la data replication in tempo reale e decodificando le complesse strutture dati SAP per applicazioni specifiche in formati ottimizzati per BigQuery. Questo fa si che gli utenti che si occupano di analytics dispongano dei dati SAP più attuali e rilevanti, indispensabili per una migliore comprensione del business.

Per Matthias Krenzel, Head of Data Platform Services di Breuninger: «L’utilizzo efficace della data analytics in tempo reale per soddisfare le esigenze dei clienti è oggi una componente fondamentale dell’attività di un retailer. Utilizziamo BigQuery per supportare le nostre diverse business unit nell’analisi delle varie tipologie di dati utili ai processi decisionali, che vengono generati da un mix di database on-premises e da altri sistemi come appunto SAP. Con Qlik Data Integration, che automatizza il flusso verso BigQuery di tutti i dati provenienti da questi vari sistemi, siamo in grado di rispondere ai cambiamenti del mercato disponendo in tempo reale dei dati necessari per prendere le decisioni».

Essere SAP on Google Cloud Expertise

I clienti condivisi hanno inoltre potuto contare sulla profonda competenza tecnica e di dominio di Qlik nella migrazione dei dati dai sistemi SAP a Google Cloud. Qlik ha infatti dimostrato di possedere piena capacità di gestione della migrazione delle complesse strutture dati SAP per applicazioni specifiche in formati ottimizzati per BigQuery.

Secondo quanto dichiarato da Itamar Ankorion, SVP Technology Alliances di Qlik: «I data warehouse in cloud come BigQuery permettono ai clienti di generare valore da dati cruciali per il loro business. Siamo un partner premier e certificato per la nostra competenza sui dati SAP: l’integrazione di Google Cloud e Qlik sarà quindi di efficace supporto nell’estrazione e nella delivery in tempo reale di qualsiasi tipologia di dati per le analytics. Questa soluzione congiunta aiuterà i clienti di Google Cloud a trarre maggiori benefici da BigQuery, attraverso un utilizzo più ampio dei dati SAP in combinazione con altre fonti di dati, con un impatto rilevante per tutta l’organizzazione».