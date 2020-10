Con Mandiant Advantage FireEye offre threat intelligence, accesso tempestivo e di valore alle informazioni e alle competenze di Mandiant

FireEye, l’intelligence led security Company, ha presentato Mandiant Advantage: Threat Intelligence, la prima soluzione Mandiant basata su SaaS, con l’obiettivo di combinare threat intelligence e dati provenienti dalle attività di risposta agli incidenti informatici, specifici delle industries, grazie a una piattaforma di semplice gestione.

A sottolinearne la rilevanza in una nota ufficiale è Sandra Joyce, Executive Vice President of Mandiant Threat Intelligence di FireEye, secondo cui: «Per anni, Mandiant Threat Intelligence ha guidato il settore grazie a una reportistica di altissima qualità che dettaglia, in modo completo, l’ambiente delle minacce, consentendo alle organizzazioni di dare priorità alle minacce e di gestire il rischio di sicurezza informatica. Stiamo rendendo l’intelligence accessibile a tutti i team di difesa mano a mano che questa è disponibile, indipendentemente dalla tecnologia che questi hanno implementato. Ora i clienti di tutte le dimensioni possiedono un accesso senza precedenti a informazioni complete sulle minacce offerte da Mandiant, adeguate al loro budget e alle loro esigenze».

Accesso a Mandiant Breach Data alla prima minaccia attiva

Mandiant Threat Intelligence fornisce alle organizzazioni informazioni sulle minacce attive non appena queste vengono rilevate ed è la prima proposta SaaS disponibile sulla nuova piattaforma Mandiant Advantage.

Mandiant Solutions prevede di introdurre una famiglia di soluzioni SaaS di Mandiant Advantage per aumentare e automatizzare i team di sicurezza globali grazie all’accesso ai dati di controllo agnostico, all’individuazione della breccia, al profilo dell’avversario, ai dati operativi e di machine intelligence provenienti dalla presenza globale della telemetria di prodotto e dall’attività in prima linea di Mandiant.

Con oltre 300 tra analisti di intelligence e ricercatori e più di 200.000 ore spese in attività di risposta alle violazioni nel 2019, Mandiant possiede una conoscenza maggiore di qualsiasi altra azienda del settore sicurezza in merito ad attaccanti e alle ultime minacce. Ora con Mandiant Advantage: Threat Intelligence i team di sicurezza possono accedere a queste informazioni più velocemente e con modalità nuove. Estendendo il loro sguardo puntuale a quello che sta accadendo in modo più ampio sulla prima linea di Mandiant, le organizzazioni possono più facilmente definire le priorità delle minacce nell’immediato.

Per Chris Kissel, Research Director, Worldwide Security & Trust Products di IDC: «Molti fornitori affermano di possedere miglior intelligence per le minacce, tuttavia, l’attenzione è tipicamente rivolta agli input. Mandiant Advantage è differente rispetto ai prodotti tradizionali. Consolidando i prodotti e i servizi supportati dall’esperienza di Mandiant, i clienti ottengono una visione agnostica del fornitore sull’efficacia dei risultati. Questo abbinamento rende Mandiant veramente differenziata».

Ulteriori capacità già in arrivo

Mandiant Solutions prevede di integrare nel tempo ulteriori capacità all’interno della piattaforma Mandiant Advantage per contribuire ad aumentare e automatizzare i team di sicurezza con l’esperienza e l’intelligenza di Mandiant.

Le prossime offerte previste includono Validation On Demand e Malware Analysis as a Service.

Nell’ambito della sua missione di fornire alle organizzazioni di tutte le dimensioni un’analisi delle minacce tempestiva, pertinente e di facile fruizione, Mandiant Solutions annuncia l’introduzione di nuovi prezzi di abbonamento e di un’offerta semplificata per Mandiant Threat Intelligence allineata per affrontare le preoccupazioni più pressanti della sicurezza delle organizzazioni di tutte le dimensioni.

Oltre a Mandiant Advantage: Threat Intelligence, ulteriori metodi di distribuzione di Mandiant Threat Intelligence includono robuste integrazioni API e un plug-in per browser appena rilasciato.

Sia che si tratti di utilizzare le informazioni sulle minacce per dare priorità alle vulnerabilità, rilevare e rispondere, monitorare il dark web, o fornire informazioni ai programmi di sicurezza e per gli investimenti, Mandiant Threat Intelligence ha le opzioni per supportare qualsiasi organizzazione nel suo percorso verso la sicurezza basata sulle informazioni.