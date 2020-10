Con i software ELO rivoluzionate il vostro lavoro nel campo del personale: i processi digitali fanno risparmiare tempo e denaro. Il fascicolo digitale del personale e la gestione digitale dei candidati aumentano l’efficienza del vostro workflow HR

Le Business Solution di ELO Digital Office sono studiate per facilitare il lavoro nel campo del personale, andando in maniera sempre più decisa verso la digitalizzazione. Con il fascicolo digitale del personale e la gestione digitale dei candidati offerti da ELO, i processi HR vengono digitalizzati, automatizzati e resi ancor più efficienti. La protezione dei dati personali è sempre garantita. Ed entrambe le Solution possono essere integrate in modo impeccabile: per processi HR del tutto digitali e automatizzati!

Fascicoli digitali: ripensare il lavoro nel campo del personale

Con il fascicolo digitale del personale ELO HR Personnel File, tutti i documenti vengono conservati in un solo luogo, che si tratti di corrispondenza e-mail, certificati o richieste di ferie. La dashboard centrale vi offre una panoramica dei processi relativi al personale e vi ricorda scadenze quali la fine del periodo di prova, i licenziamenti o i termini di cancellazione. Inoltre, in pochi clic potete creare i tesserini dei collaboratori o gli organigrammi. Ma anche i collaboratori stessi beneficiano del fascicolo digitale del personale: grazie agli Employee Self Services possono richiedere modifiche all’anagrafica e hanno un riepilogo degli argomenti per loro più rilevanti.

Create organigrammi automaticamente con un clic. Screenshot: ELO GmbH

Recruiting facilitato: per trovare rapidamente le persone che cercate

La gestione digitale dei candidati con ELO HR Recruiting è l’assistente perfetto nel processo di candidatura e assunzione: le posizioni vacanti possono essere pubblicate in modo automatico, la dashboard centrale ne offre una panoramica. È possibile assegnare dei punti per i criteri di assunzione, creando così una graduatoria dei candidati. I candidati non prescelti ma promettenti possono essere conservati in modo chiaro in un Talent Pool.

Modelli e-mail predefiniti per diversi processi di lavoro quali la ricezione delle candidature o l’invito al colloquio di presentazione agevolano la comunicazione. E sulla pagina di candidatura ELO HR Recruiting è munita di un Job Portal integrato.

Nuova candidatura ricevuta? Scelta difficile? Secondo colloquio? Con le Dashboard potrete visualizzare l’intero processo di candidatura. Screenshot: ELO GmbH

Compatibilità con la RGPD UE? Un must per ogni soluzione HR!

Chi trascura la protezione dei dati personali si assume un serio rischio. Per questo, le ELO Business Solution già nella versione standard offrono svariate funzioni che consentono di lavorare più facilmente in modo conforme al RGPD UE: sistemi di autorizzazione, codifica dei dati e termini di cancellazione fanno parte della dotazione di base di ogni software.

Guardare oltre: soluzione per la gestione dei contratti e nuovo sistema di gestione dell’apprendimento

Ogni assunzione dà origine a un nuovo contratto di lavoro. Per mantenerne una visione d’insieme, il software ideale è ELO Contract: la soluzione per la gestione digitale dei contratti. E anche chi vuole integrare il lavoro nelle risorse umane con una piattaforma di apprendimento digitale da noi trova quello che cercava: con la nostra nuova Business Solution gestite la formazione dei collaboratori integrandola attivamente con funzioni di social learning.

Le ELO Business Solution: il vostro pacchetto completo per la digitalizzazione

Le nostre soluzioni commerciali sono incentrate sui diversi reparti delle aziende. Ma c’è una cosa che le accomuna tutte: si basano sulle migliori prassi, si installano rapidamente e sono subito pronte all’uso. Allo stesso tempo, le soluzioni HR possono essere riunite perfettamente con la nostra ELO ECM Suite e il nostro sistema di gestione dei contratti o delle fatture, dei visitatori o delle conoscenze in una soluzione di digitalizzazione a 360°.

Volete saperne di più dell’ottimizzazione dei vostri processi aziendali? Vito Intini, Sales Director di ELO Digital Office Italy, è a vostra disposizione a: elo-italia@elo.com .