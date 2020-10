4ward annuncia l’investimento in IUSCAPTO, startup genovese che mira a rivoluzionare i criteri di catalogazione e ricerca delle informazioni, grazie a sofisticate soluzioni di intelligenza artificiale

4ward annuncia l’investimento in IUSCAPTO, startup genovese che mira a rivoluzionare i criteri di catalogazione e ricerca delle informazioni, grazie a sofisticate soluzioni di intelligenza artificiale, andando quindi a rafforzare l’offerta di 4ward. L’operazione è stata possibile anche grazie agli investimenti del Private Equity Xenon, già attore nella nascita di Impresoft Group.

Grazie alla sua piattaforma, IUSCAPTO è in grado di analizzare il contesto semantico di un set di dati destrutturati, correlare tra loro concetti semantici simili espressi all’interno dei documenti, comprendere il contesto di una richiesta tramite Natural Language Processing e confrontarlo con i dati indicizzati.

Tale piattaforma si presta a svariati ambiti di applicazione, il primo dei quali è quello legale.

Da qui l’interesse di un secondo investitore, Lca Ventures, società riferibile ai professionisti di LCA Studio Legale, che ha investito insieme a 4ward nel progetto. La piattaforma ha già analizzato semanticamente tutte le sentenze passate in giudicato della corte di cassazione.

Questo sarà il primo step di una roadmap che vedrà l’evoluzione di questo motore in altri ambiti specifici, arrivando a coprire esigenze di qualsiasi azienda comprendendone il contesto di business, includendo anche la capacità, tramite servizi cognitivi, di indicizzare e catalogare alla stessa stregua dei documenti digitali documenti scritti a mano, immagini, disegni, etc.

Questa nuova strategia che 4ward e IUSCAPTO presenteranno al mercato, risponde alla necessità dei clienti di ridurre il tempo necessario nella ricerca di informazioni e documenti, considerato che quasi il 38% del tempo medio di un lavoratore è impiegato proprio nella ricerca delle corrette informazioni: un sistema di knowledge mining sarà in grado quindi di fornire un supporto estremamente efficace nel rispondere a questa necessità e coadiuvare l’innalzamento della produttività aziendale.

“L’acquisizione e lo sviluppo della piattaforma mirano ad utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento a disposizione dell’uomo per facilitare il reperimento delle informazioni in linea con la nostra mission: creare un modo migliore di vivere e lavorare aiutando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale” afferma Christian Parmigiani, CEO 4ward.

“Per noi l’adesione a questo progetto pionieristico rappresenta un passaggio fortemente voluto nell’ambito di un più ampio percorso di sostegno e promozione dell’innovazione nel mondo degli studi legali. IUSCAPTO potrà così diventare un punto di riferimento nel panorama legal tech italiano e noi saremo felici di collaborare apportando il nostro know-how e condividendo spazi e strutture con il team di sviluppo.” commenta Giovanni Lega, Managing Partner LCA Studio Legale

“Siamo molto contenti dell’interesse mostrato da parte di 4ward e LCA Ventures verso la nostra applicazione innovativa, che si concretizza con la loro partecipazione al capitale di IUSCAPTO. Il progetto si rafforza e ci consente di investire ulteriori risorse in attività di ricerca e sviluppo” conclude Luca Canevello, CEO e Co-Founder Iuscapto.