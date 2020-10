KEY PARTNER scelto da VENCHI per l’integrazione dei sistemi aziendali nell’ambito del progetto di digital transformation ChocoCloud

Key Partner, digital integrator italiano e indipendente, integra i sistemi aziendali di Venchi, azienda piemontese leader nella produzione di cioccolato di alta qualità e semilavorati per gelaterie e pasticcerie, con i suoi Business Partner worldwide.

La soluzione innovativa full cloud, basata sulle moderne architetture a microservizi e sulla tecnologia Tibco, permetterà di semplificare i processi aziendali affrontare la crescita disruptive prevista da Venchi per i prossimi anni.

Nello specifico, nell’ambito del programma di digital transformation Choco Cloud, avviato dalla società dolciaria nel 2019, Key Partner ha realizzato il Middleware di integrazione basato su tecnologia TIBCO Connected Intelligence.

L’architettura basata sull’approccio API-First permette l’integrazione dei principali sistemi informativi Venchi (ERP, CRM, PIM, Digital Channels) superando il vecchio paradigma punto-punto, ottimizzando i processi aziendali e avvicinando Venchi ai suoi Clienti.

L’intero progetto è finalizzato a permettere una migliore gestione dei dati da parte di Venchi, così da poter offrire un’esperienza sempre più personalizzata ai clienti sparsi in tutto il Mondo.

“Mai come in questo periodo si è palesata l’assoluta necessità di avviare percorsi che portino ad una piena trasformazione digitale delle aziende, specie per quanto concerne quelle di dimensioni globali – ha dichiarato Lino Del Cioppo, AD di Key Partner –. Abbiamo raccolto la sfida, supportando una grande realtà come Venchi nel proprio percorso di crescita digitale contribuendo con la nostra esperienza ad andare su nuovi approcci innovativi sfruttando al meglio i prodotti software del nostro partner TIBCO.”

“Per il nostro percorso di trasformazione digitale avevamo bisogno di un partner che in maniera innovativa collaborasse a creare una piattaforma cloud di integrazione, la quale facilitasse la gestione delle comunicazioni tra sistemi aziendali ma anche che ci permettesse di integrare l’ecosistema esterno in maniera sicura e scalabile – ha commentato Fabio Tormen, CIO di Venchi –. Key Partner in questo senso si è dimostrato il partner corretto per portare l’esperienza e l’attitudine giusta all’interno del progetto”.