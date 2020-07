Modernizza l’architettura con TIBCO!

La Responsive Application Mesh di TIBCO offre strategia e strumenti per modernizzare l’architettura

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse. TIBCO ha annunciato il lancio di TIBCO Responsive Application Mesh, che comprende linee guida e funzionalità per realizzare un’architettura applicativa moderna, che le aziende possono mettere in pratica per raggiungere l’eccellenza nel business digitale. Tale annuncio supporta la crescente esigenza degli utenti di disporre di un’architettura reattiva, che consenta la massima agilità e un framework strategico che la renda operativa focalizzandosi su persone, processi e tecnologia.

“Il cambiamento sperimentato dalle imprese a causa dei recenti eventi globali è senza precedenti. La business agility è un imperativo”, ha affermato Rajeev Kozhikkattathodi, VP Product Management & Strategy di TIBCO. “TIBCO Responsive Application Mesh offre supporto ai clienti che desiderano modificare rapidamente processi di business, prodotti e persino modelli di business. Supportata da tecnologie quali TIBCO Cloud Integration e TIBCO FlogoR Enterprise, essa consente di rispondere più efficacemente alle condizioni di mercato in rapido mutamento”.

TIBCO Responsive Application Mesh guida i clienti verso la modernizzazione dell’architettura attraverso un approccio incrementale, iterativo e guidato dai dati. Il framework è profondamente integrato nella piattaforma TIBCO Connected Intelligence come punto chiave per una strategia digitale onnicomprensiva che supporta lo sviluppo nativo cloud in ambienti ibridi o multi-cloud. Il risultato è altamente reattivo, adattabile e scalabile in tempo reale, offrendo ai clienti gli strumenti necessari a modernizzare le loro architetture.

TIBCO Cloud Mesh: un nuovo servizio integrato, TIBCO Cloud Mesh, consente agli utilizzatori di registrare, scoprire e riutilizzare frammenti componibili come microservizi, API e altro creati nell’azienda all’interno di TIBCO Cloud.

TIBCO Cloud Integration: a supporto di Responsive Application Mesh la soluzione leader di mercato, nativa cloud iPaaS TIBCO Cloud Integration evidenzia il rilascio di una potente nuova user experience, che rafforza ulteriormente la sua capacità di abilitare tutti i tipi di utilizzatori e sviluppatori, con svariati livelli di competenza, a collaborare in modo intuitivo in un ambiente unificato senza ostacoli. Questo rilascio comprende anche la disponibilità del nuovo Connector Marketplace che rende disponibili in un luogo unico connettori diversi offerti da TIBCO e dai propri partner. Questo lancio riafferma ulteriormente la posizione di leadership di TIBCO nella connettività enterprise, supportata dalla sua posizione di leadership nelle recenti comparazioni di vendor effettuate da primari analisti, compreso il riconoscimento come leader assegnato da TrustRadius. Oggi l’azienda fornisce una delle prime panoramiche complete e coesive di un’architettura moderna per il business digitale. App native cloud, integrazione guidata dalle API, progetto guidato dagli eventi e innovazione open source sono critiche per la capacità di un’organizzazione di adattarsi e scalare in tempo reale con le condizioni di business in rapido mutamento.