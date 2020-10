L’obiettivo dell’acquisizione di Eventador da parte di Cloudera è quello di accelerare l’elaborazione streaming in ambienti public e hybrid cloud

Cloudera ha acquisito Eventador, fornitore di servizi cloud-native per l’elaborazione di stream di livello enterprise. Con sede ad Austin, Texas, Eventador è stata fondata da Erik Beebe e Kenny Gorman nel 2016 per rispondere a una importante problematica di business – rendere più semplice la realizzazione di applicazioni streaming costruite su dati in real time. Ciò comportava tipicamente un’enorme quantità di codifica su Java, Scala o tecnologie simili. Eventador semplifica il processo consentendo agli utenti di utilizzare SQL per interrogare flussi di dati in tempo reale senza implementare codice complesso.

“Crediamo che Eventador accelererà l’innovazione nella nostra piattaforma di streaming Cloudera DataFlow e fornirà più valore di business ai nostri clienti nelle loro applicazioni di analisi in real-time”, spiega Arun Murthy, Chief Product Officer di Cloudera.

La piattaforma DataFlow ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato del data streaming, sfruttando il valore combinato e le sinergie di Apache NiFi, Apache Kafka e Apache Flink. “Abbiamo recentemente fornito tutte e tre queste funzionalità di streaming come servizi cloud attraverso il Data Hub di Cloudera Data Platform (CDP) su AWS e Azure”, aggiunge Arun Murthy. “Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla crescita di Flink, sia il software che la community.”

Prossima evoluzione della piattaforma Cloudera di data streaming sarà la possibilità di fornire un’esperienza DataFlow cloud-native senza soluzione di continuità, in cui gli utenti possano concentrarsi sulla creazione di semplici pipeline di dati che aiutano ad acquisire i dati da qualsiasi fonte di streaming, scalare la gestione dei dati a seconda dei temi e generare insight in tempo reale elaborando i dati sulla pipeline con un’interfaccia di facile uso. I nostri principi primari di progettazione sono il self-service, la semplicità e l’ibrido. E, come tutti i servizi di gestione dei dati CDP e i servizi analitici cloud, DataFlow offrirà un’esperienza utente coerente sui cloud pubblici e privati – per un vero e proprio hybrid cloud data streaming.

La capacità della tecnologia Eventador di semplificare l’accesso ai dati in tempo reale con SQL e la competenza nell’offerta di servizi gestiti accelererà i tempi di esperienza DataFlow e renderà DataFlow una piattaforma di data streaming ancor più ricca, in grado di affrontare una più ampia gamma di casi di utilizzo enterprise.

Con Eventador è possibile offrire maggior valore ai clienti per casi d’uso di analisi in real-time come:

• Ottimizzazione dell’inventario, manutenzione predittiva e un’ampia varietà di casi d’uso IoT per i team di operation;

• Promozioni personalizzate e casi d’uso cliente a 360 gradi per i team commerciali e di marketing;

• Risk management e analisi delle frodi in real-time per i team IT e finanziari.