È tutto pronto per il Liferay Symposium 2020, che si terrà in formato digitale mercoledì 4 novembre, con un’agenda particolarmente ricca di appuntamenti

Mercoledì 4 novembre si terrà il Liferay Symposium 2020, evento in formato digitale organizzato da Liferay e caratterizzato da un’agenda particolarmente ricca di appuntamenti per tutti i partecipanti.

Nello specifico, l’edizione di quest’anno ha l’obiettivo di mostrare da una prospettiva quanto mai pratica le principali tendenze digitali nel contesto reale delle aziende che operano nello scenario odierno: le sfide da affrontare, le esigenze di adattarsi ed evolversi e le soluzioni e tecnologie digitali che possono rispondere al meglio a queste necessità.

Il programma della giornata prevede sessioni plenarie, interventi tecnici e di business, volti a evidenziare il valore aggiunto offerto dal digitale per affrontare le sfide del mondo attuale.

La parola a clienti e a esperti



Ci saranno numerosi speech tenuti dai principali esperti del settore IT e da rappresentanti di Liferay. Non mancheranno le case study: alcuni clienti presenteranno il proprio caso di successo e i benefici ottenuti con l’adozione delle tecnologie Liferay. Tra questi Amsa, Fiera Milano e Gruppo Veritas, che illustreranno vantaggi e valore aggiunto ottenuti dalla costante evoluzione digitale di strumenti e infrastruttura, per garantire servizi ottimizzati a personale e utenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Diazzi, Business Development Manager per l’Italia di Liferay: «Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto in questi mesi, particolarmente complessi nel loro contesto, grazie all’importante supporto dei nostri partner e clienti. L’impegno e la portata del nostro ecosistema trovano ulteriore testimonanza nelle tante adesioni ricevute anche quest’anno al nostro Symposium, segno di quanto sia ancora più importante collaborare e condividere – attività che il digitale può abilitare, superando ogni barriera geografica».

L’evento sarà gestito attraverso un’unica piattaforma virtuale dalla quale tutti gli iscritti potranno partecipare al programma completo disponibile QUI.

Ulteriori informazioni sull’evento e il form di registrazione sono disponibili QUI.