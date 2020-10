Data Reply ha ottenuto il riconoscimento per la capacità di sviluppare soluzioni e modelli predittivi sulla base dei dati per generare valore

Data Reply, società specializzata in Big Data e Artificial Intelligence, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status Amazon Web Services Machine Learning Competency. Lo status riconosce a Data Reply la capacità di sviluppare soluzioni e modelli predittivi sulla base dei dati per generare valore per i clienti.

Il riconoscimento dell’AWS ML Competency identifica la società tra i membri dell’AWS Partner Network (APN) che hanno realizzato soluzioni per aiutare le organizzazioni ad affrontare le sfide legate ai dati, ad abilitare i flussi di lavoro grazie al machine learning e a offrire nuove funzionalità basate su SaaS/API per migliorare le applicazioni attraverso l’intelligenza artificiale. Lo status AWS ML Competency conferma ai clienti l’expertise maturata da Data Reply in ambito AI e ML su AWS.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Filippo Rizzante, CTO Reply: «Questo riconoscimento consolida ulteriormente la nostra partnership con AWS e ribadisce la capacità tecnica e l’esperienza dei nostri specialisti nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni di Machine Learning».

La competenza specialistica di Data Reply “paga”

Data Reply ha maturato una profonda esperienza nel supportare le aziende nell’implementazione di servizi di analisi avanzata e servizi basati su Intelligenza Artificiale su AWS. Con forti competenze in Big Data Engineering, Data Science e IPA, Data Reply realizza piattaforme Big Data e implementa modelli ML e AI in modo efficiente, scalabile, semplice e sicuro.

AWS offre soluzioni scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose sia per start-up che per grandi imprese. Per supportare l’integrazione e l’implementazione di queste soluzioni nel migliore dei modi, AWS ha istituito l’AWS Competency Program con l’obiettivo aiutare i clienti a identificare i Partner APN di consulenza e tecnologici dodati di una considerevole esperienza e competenza nel settore.

In qualità di APN Premier Consulting Partner, Data Reply offre strumenti che sfruttano i paradigmi di Big Data, Data Analytics e ML su AWS, per fornire ai clienti flessibilità e scalabilità. Queste soluzioni sono realizzate interamente attraverso servizi AWS tra cui Amazon SageMaker, Amazon Rekognition, Amazon Textract, Amazon Comprehend, AWS Lambda e Amazon EMR.