Immobiliare.it voleva una business continuity di livello superiore per migliorare la qualità del servizio agli utenti e clienti del portale

Con l’obiettivo di avere a disposizione una location in grado di sostenere le necessità di ampliamento dell’infrastruttura tecnologica e di attivare una business continuity di livello superiore, Immobiliare.it ha scelto per i suoi server il datacenter Supernap Italia.

L’accordo prevede, in particolare, l’utilizzo di oltre venti armadi rack posti in due settori separati, con la possibilità di raggiungere oltre 400 kW di potenza. In questo modo si arriva ad ottenere una business continuity in un solo datacenter, a cui si aggiungono servizi di connettività nazionale e internazionale ad alta capacità e velocità.

Perché scegliere servizi di colocation

Per le aziende che decidono di investire in tecnologia e innovazione è un’esigenza primaria e strategica quella di adottare servizi di colocation. Molte di queste organizzazioni così preferiscono affidarsi a partner qualificati, capaci di offrire una gestione 24×7 e soluzioni end-to-end, “blindando” i dati e minimizzando i costi interni.

Come sottolineato in una ufficiale da Aldo Armiento, CTO di Immobiliare.it (nella foto insieme a Sherif Rizkalla, CEO di Supernap Italia): «Consideriamo Supernap Italia uno dei top player in Europa per il suo settore. Non avendo mai utilizzato servizi di cloud pubblico, abbiamo sempre avuto la necessità di collocare i nostri server in una struttura fisica di altissima qualità, inserita in una location sicura. Da qui la scelta del nuovo datacenter che offre anche tecnologie, persone e operation di grande valore. Collocando i server nel datacenter Supernap Italia siamo riusciti a consolidare, aggiornare e raddoppiare la nostra infrastruttura tecnologica in un ambiente ideale: questo ci consente, per esempio, di offrire ai nostri utenti nuove modalità di ricerca e alle agenzie nostre clienti servizi sempre più all’avanguardia per aumentare la visibilità e la qualità dei loro annunci».

Per Sherif Rizkalla, CEO di Supernap Italia: «Siamo felici che Immobiliare.it, portale leader del suo settore, abbia scelto Supernap Italia per ospitare la propria infrastruttura IT. Noi siamo una società focalizzata interamente sulla colocation, indipendente e basata sulla qualità e la competenza delle persone e le tecnologie insieme; queste caratteristiche ci rendono unici nel panorama europeo, e partner affidabile per realtà che puntano sulla crescita del loro business attraverso l’efficientamento dei loro processi digitali».