Anche quest'anno torna il Dell Technologies Forum Italia, l'appuntamento annuale con l'innovazione, che in questa edizione avrà una veste completamente digitale. Giovedì 12 novembre, alle ore 11:00, registrandosi a questo link, sarà possibile accedere alla sessione plenaria dell'evento che vedrà protagonisti, oltre Filippo Ligresti VP & GM di Dell Technologies Italia a far gli onori

Anche quest’anno torna il Dell Technologies Forum Italia, l’appuntamento annuale con l’innovazione, che in questa edizione avrà una veste completamente digitale.

Giovedì 12 novembre, alle ore 11:00, registrandosi a questo link, sarà possibile accedere alla sessione plenaria dell’evento che vedrà protagonisti, oltre Filippo Ligresti VP & GM di Dell Technologies Italia a far gli onori di casa, Michael Dell, CEO, John Roese, Global CTO e Aongus Hegarty, Presidente International Markets di Dell Technologies.

Tema centrale dell’evento sarà la Digital Transformation e come questa stia accelerando il percorso delle aziende verso l’innovazione, tanto più in questo momento in cui le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e settore, si trovano di fronte a scelte importanti e strategiche per il loro futuro.

Filippo Ligresti e Irene Elisei, giornalista di Class CNBC, animeranno un Digital Transformation Talks, accompagnando i partecipanti in un confronto sul ruolo della tecnologia come fattore abilitante e come questa stia rivoluzionando la nostra quotidianità e ridisegnando il futuro digitale.

Oltre alla sessione plenaria, che sarà online alle ore 11:00 del 12 novembre, il Dell Technologies Forum 2020 prevede altre sessioni per la condivisione di temi, strategie e visioni dell’azienda.

Ogni giovedì, sempre alle ore 11:00, sono previsti i seguenti appuntamenti:

19 novembre – Flexible IT

26 novembre – Digital Workplace

03 dicembre – Innovating through Data

Tutte le sessioni di approfondimento saranno disponibili on demand anche nei giorni successivi a questo link.

Global Sponsor del Dell Technologies Forum italiano sono Microsoft e Intel.