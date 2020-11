Reweb presenta il nuovo e-commerce, disponibile online e fruibile da chiunque a partire proprio da oggi

L’e-commerce di Reweb si rinnova. Potenziato nei contenuti, nelle funzionalità e nelle modalità di navigazione, il nuovo e-commerce offre accesso a uno store moderno ed efficiente.

Il nuovo e-commerce nasce per offrire la migliore “user experience” possibile in tutte le fasi della navigazione: dalla scelta dei prodotti più adatti alle proprie esigenze, grazie all’utilizzo di nuovi filtri, fino alla finalizzazione dell’ordine.

Tra le novità principali, il rinnovamento grafico del sito, l’introduzione di nuove aree e la semplificazione della navigazione.

Sei le diverse aree per soddisfare al meglio le varie esigenze, attraverso una più ampia scelta di prodotti. Moduli USB, hub di rete ideali per collegare le porte USB su qualunque macchina virtuale e fisica, router intelligenti progettati per le infrastrutture critiche e per le applicazioni industriali, SIM m2m progettate per la connettività IoT, switch per veicolare il traffico in modo bidirezionale tra più dispositivi, serial device server per il controllo remoto e il monitoraggio dello stato dei dispositivi e antenne IoT studiate per applicazioni IoT, M2M, telematiche, di telemetria e di monitoraggio.

In ogni area sarà possibile, grazie all’utilizzo di nuovi filtri dedicati, una navigazione semplificata e “user friendly” per aiutarsi nella ricerca dei prodotti più specifici.

Grazie all’utilizzo della nuova piattaforma, concepita per soddisfare le esigenze dei consumatori e ripensata nei minimi dettagli, Reweb supporta le aziende nella scelta dei prodotti fondamentali per il loro business, attraverso nuove funzioni sempre volte a semplificare la ricerca e l’acquisto per una esperienza più semplice e immediata.

Registrandosi ora è possibile ottenere, fino a fine novembre, sconti speciali di benvenuto.