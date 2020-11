In occasione del Cloudera Forum 2020 del 10 novembre, grande attenzione sarà data a come navigare in mezzo all’attuale tempesta di dati

Cloudera Forum 2020 si prepara il prossimo 10 novembre a supportare le aziende che, nonostante le conseguenze che la pandemia ha imposto alle nostre vite, e alle complicazioni che ne derivano, vanno avanti. Convinta si poter essere di grande aiuto per “navigare in mezzo alla tempesta di dati” e gestire le attività in modo virtuale, il prossimo 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 13.15, Cloudera darà il suo contributo. Nel corso di questo evento gratuito, Cloudera illustrerà le dinamiche che le aziende affrontano ogni giorno, dallo smartworking, alla sicurezza, fino alla necessità di gestire una mole sempre più grande di dati. Tra gli ospiti che porteranno le loro esperienze ci sono Fjona Cakalli, Content Creator & Tech Illustrator, e Patrizio Galasso, Responsabile dell’ufficio “soluzioni e gestione dei dati e del patrimonio informativo”, INAIL. Cloudera Forum 2020: il programma 10:00 – Benvenuto di Yari Franzini, Regional Director, Italy, Cloudera

10:05 – Intervento di apertura di Rob Bearden, CEO di Cloudera

10:15 – Talk “Trasformazione digitale: Come attraversare la tempesta di dati” di Mick Hollison, Direttore Marketing di Cloudera

10:35 – Talk “Il futuro dell’enterprise data cloud” di Fred Koopmans, Vicepresidente Gestione dei Prodotti di Cloudera

11:05 – Break

11:10 – Sessione Guest speaker tenuta da Fjona Cakalli

11:30 – Sessione cliente “Piattaforma Big Data – L’esperienza INAIL“, tenuta da Galasso Patrizio, Responsabile dell’ufficio “Soluzioni per la gestione dei dati e del patrimonio informativo”, Direzione Centrale Organizzazione Digitale, INAIL

11:50 – Sessione Guest speaker su IBM Hybrid Cloud and AI, tenuta da Alessandro La Volpe, Vicepresidente di IBM Cloud and Cognitive Software Italia

12:10 – Conclusione Per poter partecipare all’evento, è necessario registrarsi sul sito di Cloudera, oppure cliccare QUI.