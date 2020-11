La soluzione CCaaS di Colt integra l’offerta voce e cloud nella soluzione Cloud Contact Center di Atos e consentirà alle aziende di essere in prima linea nella digital transformation

Colt Technology Services ha annunciato una partnership con Atos, specialista globale nella digital transformation, che vedrà Colt fornire la soluzione di Contact Center as a Service (CCaaS) – si tratta di un’offerta di supporto omnichannel per le aziende che combina la proposta di telefonia cloud-enabled di Colt, che ha una portata di rete globale, con quella di “Cloud Contact Center powered by CXone” fornita da Atos.

Questa nuova soluzione consentirà alle organizzazioni di interagire con i propri clienti nel miglior modo possibile e attraverso telefono, social media, chat o tramite innovative funzionalità date dall’Intelligenza Artificiale.

CCaaS consente alle aziende di continuare il percorso di migrazione verso il cloud, permettendo loro di attivare virtualmente nuovi contact center con i relativi operatori, e di integrare completamente il contact center nel CRM e in altri fondamentali strumenti di interazione con i clienti. Trovandosi nel cloud, CCaaS risulta accessibile da qualunque luogo, comprese le abitazioni private – aspetto necessario nell’odierno panorama del lavoro da remoto.

Nel lanciare questa offerta, Colt e Atos vogliono trasformare la tradizionale customer experience, creando una piattaforma semplice, scalabile e one-touch che consentirà alle aziende di comprendere meglio i propri clienti. Aumentando gli strumenti di analisi e di integrazione relativi alle interazioni con i clienti finali e rendendo semplice per questi ultimi comunicare con le aziende attraverso uno dei canali messi a disposizione, le aziende saranno in grado di reinventare le loro relazioni con i clienti.

Colt CCaaS è sostenuto dalla piattaforma inContact CXone di NICE. Leader globale nelle soluzioni cloud CCaaS, NICE inContact mira a migliorare la customer experience con il suo software omnichannel unificato fornito tramite il cloud.

La CEO di Colt, Keri Gilder, ha affermato: “Colt favorisce la digital transformation delle aziende e con CCaaS le grandi imprese potranno diventare sempre più customer-centric, comunicando agevolemente con i propri clienti attraverso una vasta gamma di canali. Questi ultimi mesi hanno dimostrato l’importanza della comunicazione e quanto sia fondamentale rimanere in contatto con i nostri clienti. Ora, Colt e Atos stanno unendo interazione, comunicazione, collaborazione e connettività per trasformare il modo in cui i clienti interagiscono con le imprese”.

Le soluzioni di rete e voce di Colt si avvalogono della Colt IQ Network, che collega oltre 29.000 edifici on net e 900 data center in tutto il mondo.

Robert Vassoyan, Head of UCC di Atos, ha commentato: “Questa partnership ambiziosa consolida il ‘Cloud Contact Center di Atos – powered by Cxone’, come leader per CCaaS in Europa e non solo. Questa collaborazione offrirà ai clienti di Colt un grande valore aggiunto, servizi di alto livello e una vera soluzione di contact center omnichannel, essenziale per una customer experience di successo. Inoltre, anche i clienti di Colt potranno beneficiare dell’impegno di Atos nella riduzione dell’impatto ambientale nel digitale grazie ai vantaggi in termini di sostenibilità che una soluzione cloud garantisce, compreso un ambiente di hosting in cui si punta ad utilizzare al 100% energia rinnovabile entro il 2025”.

Paul Jarman, CEO di NICE inContact, ha dichiarato: “Questa nuova partnership è entusiasmante in quanto consente il vero raggruppamento di servizi. Siamo lieti di collaborare per portare il cloud a migliaia di clienti e operatori in tutto il mondo, che – grazie alla possibilità di avvantaggiarsi di un servizio eccezionale – saranno sempre più fidelizzati e produttivi”.

Colt CCaaS verrà lanciata in Europa all’inizio del 2021.