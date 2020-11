Per Kaspersky, in Europa, solo il 20% delle aziende considera l’empowerment dei dipendenti un valore essenziale della cultura aziendale

Stando a un’indagine condotta dalla società di ricerca indipendente Savanta per conto di Kaspersky tra 304 senior decision maker europei coinvolti nel processo innovativo, solo il 20% delle aziende europee considera l’empowerment dei dipendenti come parte essenziale della propria cultura aziendale.

Questo in netto contrasto con un sostanziale 88% che ritiene che le organizzazioni di successo promuovano l’innovazione ad ogni livello e all’interno di ogni team.

Innovazione inefficace senza l’empowerment dei dipendenti



L’approccio tipico all’innovazione prevede che il processo venga avviato dal management e che i dipendenti vengano coinvolti solo nella fase di esecuzione. Tuttavia, questo approccio a volte può rivelarsi inefficace, in quanto molti top manager possono lasciarsi sfuggire opportunità di business che i dipendenti, che interagiscono direttamente con i clienti o sviluppano i prodotti, possono cogliere.

Pertanto, la maggior parte dei leader europei dell’innovazione ritiene che, per avere successo, le organizzazioni debbano alimentare una cultura dell’innovazione in tutta l’azienda. Questo contribuirà a creare un’ambiente di lavoro in cui ci si senta a proprio agio nel condividere le proprie idee su nuovi modi di lavorare.

Il 67% degli intervistati ritiene, inoltre, che le innovazioni siano più efficaci quando vengono proposte dai dipendenti. Purtroppo, però, come già detto, l’empowerment dei dipendenti si trova al penultimo posto nella lista dei valori più diffusi.

Nella lista dei valori fondamentali per avere successo, viene citata la diversità come anche più importante dell’empowerment. Questo indica che le innovazioni richiedono un ambiente multiculturale e persone con background diversi al fine di promuovere opinioni e idee che siano davvero innovative.

Le differenze tra i valori ritenuti importanti per il successo

Come sottolineato in una nota ufficiale da Vitaly Mzokov, Head of Innovation Hub di Kaspersky: «Per valorizzare al massimo il potenziale innovativo non basta avere un reparto dedicato. I migliori risultati si ottengono quando l’opinione di ogni dipendente viene presa in considerazione e può contribuire con le proprie idee. Il management di un’azienda dovrebbe incoraggiare e promuovere questo approccio, perfezionando le migliori idee con la propria esperienza e le proprie osservazioni nelle ultime fasi del processo, allineandole alla strategia aziendale».

Per supportare un approccio bottom-up all’innovazione, Kaspersky raccomanda di: