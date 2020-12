VIA prevede automazione industriale, sicurezza dei lavoratori, Intelligenza Artificiale ed economia digitale tra i temi cruciali

VIA Technologies, specialista globale nello sviluppo di piattaforme embedded e soluzioni di sistema altamente integrate per applicazioni AI, IoT, visione artificiale, veicoli a guida autonoma, sanità e smart city illustra le tematiche che, secondo l’azienda, guideranno le scelte tecnologiche del prossimo anno. Tra i temi centrali: l’automazione industriale, la sicurezza dei lavoratori, l’uso dell’Intelligenza Artificiale, l’economia digitale e le nuove professioni del futuro.

Cambiamento dell’automazione industriale

Secondo VIA Technologies si assisterà a un cambiamento dell’automazione industriale, in particolare ci sarà un’accelerazione nel campo della robotica e dell’automazione, in parte dovuta al Covid-19, che ha obbligato tutti noi a mantenere un distanziamento fisico non solo tra persone ma anche all’interno delle varie linee produttive delle aziende. La robotica avrà quindi un ruolo sempre più importante, con soluzioni sempre più caratterizzate dalla facilità di utilizzo da remoto. Soluzioni che consentiranno di risolvere a distanza numerosi problemi, legati ad esempio al ciclo produttivo, e che permetteranno a operatori e addetti di ridurre, se non addirittura eliminare, possibili situazioni di rischio.

Maggiore utilizzo di videocamere e IA nella gestione dei processi industriali e della logistica, per la sicurezza del lavoratori

Per migliorare la gestione dei processi industriali e della logistica, e per garantire maggiormente la sicurezza dei lavoratori, nei magazzini e nelle fabbriche diventeranno sempre più necessari sistemi di assistenza che siano in grado di combinare le informazioni raccolte da sensori e telecamere con le funzioni dell’Intelligenza Artificiale. Ad es. gli incidenti con i carrelli elevatori sono tra le principali cause di infortuni sul lavoro in tutto il mondo dovuti a visione limitata, mancanza di qualifiche e distrazione degli operatori. Con funzionalità video e avvisi in tempo reale è possibile dotare i conducenti di muletto di dispositivi, come il VIA Mobile360 AI Forklift Safety Kit, atti a identificare potenziali rischi, ad esempio l’arrivo imprevisto di un altro veicolo o la presenza di una persona a ridotta distanza, per poter intraprendere azioni appropriate ad evitare una collisione.

Sicurezza in campo automotive/mobility

Per aumentare la sicurezza anche nella gestione del trasporto e della consegna di merci, flotte di autobus, pullman, taxi e ridesharing combinando sistemi affidabili progettati per l’uso a bordo con funzionalità di intelligenza artificiale, visione artificiale e integrazione Cloud avanzate si garantiscono la performance, la connettività e l’intelligenza necessarie anche per le applicazioni più esigenti. Grazie a funzioni avanzate di assistenza alla guida basate su IA, dispositivi come ad esempio la Dash cam Mobile360 D700 AI aiutano a prevenire gli incidenti identificando potenziali pericoli sulla strada. Un sistema di monitoraggio del conducente basato su IA aumenta la sicurezza del conducente rilevando distrazioni alla guida, sonnolenza e uso di smartphone e sigarette.

Le skill STEM (Science, Tech, Engineering, Maths) ricopriranno un ruolo sempre più importante

Le nuove professioni generate dall’economia digitale richiederanno sempre più una combinazione di competenze tecnico-scientifiche e di competenze umanistiche per essere al passo con l’innovazione. Skill STEM e conoscenze digitali sono sempre più richieste in ambito lavorativo e tecnologie come Intelligenza Artificiale e Machine Learning sono sempre più presenti in tutti gli aspetti della vita, diventa quindi fondamentale anche per le scuole fornire agli studenti una conoscenza teorica e pratica di queste tecnologie. Soluzioni come VIA PIXETTO, ad esempio, possono abilitare lo studio di tali materie nelle scuole rispondendo a questa esigenza poiché offrono agli studenti una piattaforma intuitiva e coinvolgente per apprendere le basi di AI e ML ed esplorare le loro potenziali applicazioni creando progetti in autonomia.