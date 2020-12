Una nuova indagine CyberArk svela come le cattive abitudini di sicurezza possono sollevare dubbi sul futuro del lavoro da remoto

Una nuova indagine di CyberArk condotta su 2.000 lavoratori da remoto negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania ha rivelato che la maggior parte dei dipendenti si sente più produttiva da casa e desidera continuare a lavorare da remoto, nonostante la riapertura degli uffici in sicurezza. Tuttavia, cattive abitudini di sicurezza potrebbero costringere le aziende a riconsiderare la reale fattibilità del lavoro remoto a lungo termine.

Le sfide del lavoro da remoto



La pandemia ha trasformato la maggior parte delle nostre attività in virtuale, e i lavoratori a distanza hanno dovuto superare numerose sfide per bilanciare vita lavorativa e personale.

Il 78% dei lavoratori da remoto ha ammesso di avere problemi tecnici con la connessione ai sistemi e alle risorse aziendali, ritenuti il più grande ostacolo.

Il 45% ritiene le distrazioni da parte della famiglia e degli animali domestici come la più grande sfida del lavoro a distanza, seguite dall’equilibrio tra lavoro e vita personale (43%) e dalla “stanchezza da Zoom” (34%).

Nonostante queste sfide, i dipendenti riconoscono anche i vantaggi del lavoro da remoto tra cui il risparmio di tempo evitando gli spostamenti (32%), la possibilità di fare commissioni (24%) e di occuparsi di faccende domestiche tra una riunione e l’altra (23%).

Bilanciare sicurezza, produttività e praticità

Il 67% ammette di trovare scappatoie alle policy di sicurezza aziendali per essere più produttivi, per inviare documenti di lavoro a indirizzi e-mail personali, condividere password e installare applicazioni non autorizzate.

Tuttavia, le cattive abitudini di sicurezza vanno ben oltre l’elusione di poche policy di protezione, e una maggiore formazione non sta modificando questi comportamenti.

Infatti, oltre la metà dei dipendenti intervistati (54%) ha dichiarato di aver ricevuto una formazione specifica sulla sicurezza per il lavoro da remoto:

Il 69% ha dichiarato di utilizzare i dispositivi aziendali per uso privato.

Il 57% consente ai propri familiari di utilizzare i dispositivi aziendali per attività extra, come lezioni a distanza, giochi e acquisti online – con un incremento del 185% rispetto all’indagine condotta la scorsa primavera.

L’82% ha ammesso di riutilizzare le stesse password – il 12% in più rispetto alla precedente indagine.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Matt Cohen, Chief Operating Officer di CyberArk: «La pandemia è stata la più grande occasione di testare il futuro del lavoro distribuito. I dipendenti si sono dimostrati incredibilmente forti nell’affrontare la sfida e superare lo stress e gli ostacoli significativi di unire vita privata e professionale. Mentre continuiamo ad adattarci a questo nuovo modo di operare, la responsabilità della sicurezza aziendale va condivisa da personale e organizzazioni. Le aziende devono rafforzare le migliori pratiche di protezione in modo costante e implementare strumenti e policy di facile utilizzo, mentre i dipendenti devono comprenderli e applicarli».