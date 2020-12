Di seguito le previsioni di Giulio Ballarini (nella foto), Country Manager di Software AG sui trend della trasformazione nel 2021

Il 2020 è stato l’anno di un cambiamento radicale. Su tutti i fronti, da quello sanitario a quello economico, politico e sociale, abbiamo dovuto adattarci in fretta a un mondo in profonda trasformazione e non sapremo quali saranno esattamente gli effetti a lungo termine di quanto sta accadendo per almeno un altro anno. Quindi mai come quest’anno risulterà particolarmente difficile fare previsioni su quello che accadrà nei prossimi mesi.

L’unica certezza è che molte imprese, sempre più agili, dovranno prendere decisioni rapide e rivedere le proprie priorità, dimostrando ancora una volta resilienza di fronte alla crisi.

Abbiamo voluto comunque provare a identificare tre orientamenti generali che guideranno il mercato nel 2021 e alcuni trend più specifici che caratterizzeranno i principali mercati in Italia e nel mondo in cui Software AG opera.

La trasformazione digitale si farà sempre più reale e concreta

La capacità di trasformarsi rapidamente ha giocato un ruolo fondamentale nel 2020. McKinsey stima come i livelli di investimento e la tempistica del cambiamento siano stati sovralimentati e quanto previsto per i prossimi cinque anni sia stato realizzato in otto settimane. Nel prossimo anno le aziende sapranno cogliere sempre di più i vantaggi di adottare le strategie “software-first” e “customer-first” quando si tratta di trasformazione digitale.

Il cambiamento generazionale modificherà il comportamento delle aziende



I Millennials e i giovani della Generazione Z stanno per diventare i nuovi decisori di business. Il cambio generazionale con i nuovi nativi digitali al comando renderà le aziende più aperte all’utilizzo della tecnologia. Un segno premonitore è la crescente domanda di soluzioni self-service, non solo nell’ambito dell’analisi, ma anche in aree che in passato erano dominate solo dalle IT-techies. La nuova generazione è, infatti, disposta e capace di progettare flussi di lavoro, creare cruscotti o analizzare i processi per conto proprio, utilizzando strumenti che si concentrano su un’esperienza utente eccellente un design semplice e interattivo.

La tecnologia che sostiene la resilienza sarà molto più importante dell’innovazione in sé



Molti articoli che leggerete citeranno il calcolo quantistico tra le principali prediction del 2021, uno scenario che è destinato a svilupparsi in modo significativo grazie all’afflusso di finanziamenti da parte dei venture capitalist. Tuttavia, per quanto enorme possa essere l’impatto della quantistica, non sarà l’innovazione tecnologica di cui avranno bisogno le aziende nel 2021. Dopo un anno di sfide inaspettate, la maggior parte di esse cercherà stabilità e resilienza perché è quello di cui ha più bisogno. In realtà, nella maggior parte dei casi, l’innovazione tecnologica non consiste nell’inventare qualcosa che nessun altro ha mai pensato prima ma nel capire come poter fare le cose meglio. La capacità di aiutarci a resistere alle tempeste inaspettate è importante, perché ci saranno altre sfide all’orizzonte.

Analizzando nello specifico i vari mercati in cui operiamo, ci aspettiamo che la trasformazione in atto porti i seguenti cambiamenti:

IL SETTORE BANCARIO INVESTIRA’ SULLA REPUTATION E SI PREPARERA’ A DIVENIRE UN FINANCIAL WELLNESS PARTNER

Diversamente da quanto accaduto durante l’ultima crisi finanziaria globale, nel 2020 le banche sono state in grado di farsi avanti e promuovere azioni positive, ricostruendo la propria reputazione e accelerando la trasformazione digitale. Il settore bancario ha innovato come mai aveva fatto prima, cavalcando una nuova normalità a vantaggio di clienti e aziende in un settore in profonda evoluzione e migliorando, ad esempio, la capacità di promuovere pagamenti online sempre più intelligenti, offrire prestiti o assistere i governi nella distribuzione degli aiuti finanziari. Se da una parte nel 2021 le banche rischieranno di perdere quell’aura di fiducia che si è creata intorno a loro poiché le circostanze economiche le spingeranno ad affrontare prestiti in sofferenza, pignoramenti ipotecari, licenziamenti, e altro, è certo che investiranno per sostenere ulteriormente la reputazione e utilizzare il proprio potere per persuadere clienti e fornitori ad adottare standard ambientali ed etici più elevati.

In questo contesto, dove l’utilizzo del contante tenderà progressivamente a scomparire, emergerà un nuovo ruolo della banca come “financial wellness partner” in grado non solo di utilizzare i dati dei clienti per personalizzare e differenziare le esperienze bancarie, ma di offrire consigli su prodotti che vadano oltre i servizi bancari tradizionali e si estendano a tutto l’ecosistema per servire al meglio i propri clienti.

IL MERCATO DELL’ENERGIA LAVORERA’ SULL’OTTIMIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE

Anche il mercato dell’energia chiude il 2020 con perdite consistenti, con una domanda crollata ai minimi storici. Le compagnie più piccole forse saranno costrette a chiudere mentre le società di medie dimensioni acquisteranno e venderanno asset per andare avanti. Le realtà più grandi, per prime, accelereranno la propria trasformazione digitale per sopravvivere e prosperare, e solo allora effettueranno una transizione agile verso l’energia a emissioni zero.

A giocare un ruolo fondamentale in questo mercato sarà l’ottimizzazione dei processi legati alle operazioni sul campo e alle attrezzature già esistenti. Se in passato le aziende dell’energy tendevano a condurre le proprie operazioni in silos, per avere successo nel 2021 punteranno sulle capacità tecnologiche che forniscano trasparenza e scalabilità lungo tutta la catena del valore. E questo implicherà non solo la documentazione dei propri processi, ma soprattutto un migliore monitoraggio al fine di identificare le inefficienze tecniche e di flusso dei processi. Tutto questo avverrà grazie all’adozione di tecnologie abilitanti per supportare la migrazione al cloud, la razionalizzazione dei portafogli delle applicazioni e l’adozione accelerata dell’IoT.

IL SETTORE MANUFATTURIERO SI PREPARA A UN NUOVO ANNO SEMPRE PIU’ ALL’INSEGNA DEL CLIENTE DIGITALE

Domanda frammentata, catene di fornitura spezzate, cambiamenti urgenti negli ambienti di sicurezza sul lavoro: queste sono solo alcune delle sfide che i produttori devono affrontare, e che nel corso dell’ultimo anno li hanno costretti a rivedere i propri modelli di business. L’esperienza del cliente si è trasformata, spinta dalla nuova esigenza di sfruttare canali d’acquisto senza contatto, abilitati in modo digitale.

L’abilitazione digitale è e resterà la principale priorità per chi produce e commercia e passerà anche dall’adozione di modelli di vendita “Anything as a Service” (XaaS) e offerte basate sui risultati ottenuti che consentano di generare entrate ricorrenti e migliorare la propria resilienza economica.

LE TELCO VERSO UNA NUOVA VISIONE DELLA CONNETTIVITA’ RESILIENTE

Saranno l’iper-concorrenza, i clienti esigenti e la continua necessità di investire in nuove tecnologie a guidare le società di telecomunicazione nel 2021 e a imporre loro di trasformare radicalmente le proprie offerte e il posizionamento sul mercato. Dovranno saper sfruttare al meglio le opportunità emergenti, andando oltre la connettività tradizionale, e guardando alle nuove abitudini ed esigenze dei consumatori.

Con l’avvento di un massiccio remote working, didattica a distanza e intrattenimento in streaming ora quella che era un’eccezione è diventata la regola in molti settori e la connettività a banda larga si è trasformata in un servizio essenziale. I consumatori si aspettano una connettività resiliente, sia privatamente che professionalmente, con connettività a banda larga “sempre e ovunque”. Questo guiderà le implementazioni di rete accelerate da parte dei service provider, sia nei mercati sviluppati che in aree con copertura solo irregolare, e li porterà verso l’ulteriore adozione di nuove tecnologie come il cloud e la RAN aperta.

La continua iper-competizione in questo mercato, inoltre, in combinazione con pesanti investimenti in nuove tecnologie come il 5G, richiederà ai service provider di cambiare radicalmente il proprio modello di business: monetizzare sui dati, fornire capacità chiave per servizi “must have” e introduzione di business XaaS, oltre a creare forti ecosistemi partner. Si troveranno, in sintesi, a costruire un’offerta di connettività resiliente e, allo stesso tempo, guidare la trasformazione digitale interna ed esterna.

In conclusione: che cosa possiamo dire veramente sul 2021?

Chiunque possa affermare con assoluta certezza cosa ci aspetta è un bugiardo o un pazzo. Tuttavia, possiamo essere abbastanza sicuri che ci troveremo tutti ad affrontare nuove incertezze e instabilità in tutti i settori e che dovremo metterci in gioco più che in passato per riuscire ad avere successo. Questa è una risposta facile, che però nella pratica comporta un notevole impegno per imparare a sfruttare gli investimenti nelle tecnologie digitali al fine di sostenere i risultati positivi dei clienti, dei dipendenti e dei partner.

L’invito per tutti noi è quello di continuare a guardare fuori dai confini della tecnologia stessa, per imparare a cogliere ogni segnale di un possibile impatto positivo, di una trasformazione che può essere abilitata… Ecco come le aziende possono orientare il loro percorso verso il nuovo anno, non solo ai fini della sopravvivenza, ma anche del successo.