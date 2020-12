Stai cercando un software di registrazione di giochi gratuito senza filigrana? Che fortuna! Sei capitato nel posto giusto. In questo post ci sono i 15 migliori software di registrazione di giochi senza filigrana, che puoi avere gratis

I giochi online sono una della attività più gettonate al giorno d’oggi e la maggior parte dei giocatori vuole registrare la sessione di gioco per tutta una serie di svariati motivi. Ci sono molti software gratuito a tal scopo ma c’è il problema che apporranno una filigrana alle tue registrazioni e quindi potrebbero causare alcuni inconvenienti. Quindi, stai cercando un software di registrazione di gioco gratuito senza filigrana? Questo articolo contiene i 15 migliori software di registrazione di giochi senza filigrana, che puoi avere gratuitamente. Esplora le loro caratteristiche e i vantaggi per scegliere l’opzione migliore per te.

Caratteristiche principali

Annotazioni

Editing di base

Registrazione simultanea dell’audio del sistema e del microfono

Acquisisci una registrazione, video della webcam e audio

Pianificazione della registrazione

Esporta in più formati

Pro

Ha tutte le funzioni e può acquisire schermate, registrare schermate e acquisire audio

È un registratore di giochi gratuito senza ritardi, quindi funziona senza problemi

È facile da usare grazie alla sua interfaccia limpida

Funziona alla perfezione su computer Windows

Contro

Deve essere scaricato sul computer

Windows 10 Game DVR

Caratteristiche principali

Registra i video del gioco

registrazione in background

cattura e crea schermate

Pro

È un’applicazione preinstallata su Windows 10

È un software di registrazione di giochi gratuito senza filigrana.

Contro

Non può funzionare su computer Windows 7 e 8

Manca di funzionalità comuni in altri registra schermo, come la registrazione della webcam, la selezione dell’area di registrazione e l’aggiunta di annotazioni

La barra dei giochi non è visibile durante il gioco e la registrazione del gioco a schermo intero

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo

Funzionalità incentrate sui giocatori

Streaming online su Twitch e altri

Open source

Crea scene

Supporto per sistemi operativi Windows, Mac e Linux

Pro

È personalizzabile

Registra lo schermo in alta qualità a 60 FPS e 1080p

Non limita la durata del video

I video esportati non hanno una filigrana

Contro

Un incubo per nuovi utenti o principianti

Pochissime funzioni di editing

Potrebbe subire un ritardo durante l’esecuzione su PC di fascia bassa.

Il processo di installazione potrebbe essere complicato

Caratteristiche principali

Registrazione simultanea dell’audio del sistema e del microfono

Pianifica la registrazione

Esporta in più formati

Acquisisci video e audio dalla webcam e registra

Editing di base

Annotazioni

Pro

Ottimo per utenti occasionali con computer Mac

Registra gli screencast in alta qualità

Ha ottime funzioni come la registrazione dello schermo e dell’audio e l’acquisizione di schermate

È un registratore di giochi senza ritardi e funziona alla perfezione durante il gioco

Contro

Salva solo in MP4

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo

Registrazione audio da webcam e microfono

Strumenti di editing video come dividere, tagliare, ruotare e capovolgere

Condivisione della registrazione

Creazione di file audio e video

Pro

È un’applicazione macOS integrata, quindi non occorre l’installazione di applicazioni

Non impone limiti di tempo per la registrazione

Molteplici funzioni di modifica

Compatibile con i dispositivi iOS

È un software di registrazione di giochi gratuito senza filigrana

Contro

Impossibile registrare l’audio del sistema

Impossibile aggiungere annotazioni ai tuoi video

Funzionalità limitate

Screencast-O-Matic

Caratteristiche principali

Registrazione simultanea di schermo e webcam

Salvataggio e condivisione di file video

Funzione Picture in picture

Opzioni di editing video come titoli, sfocature e immagini

Esportazione su YouTube e Google Drive

Pro

Ottime funzionalità avanzate

Facile da usare grazie all’interfaccia pulita e semplice

Aggiungi narrazione audio

Software di registrazione di giochi gratuito senza filigrana

Contro

Richiede un download a parte per usare l’editor video

Limite di registrazione dello schermo di 15 minuti

Regolazione della registrazione di qualità limitata

Icecream Screen Recorder

Caratteristiche principali

Numerose impostazioni di registrazione

Effetti del mouse

Registrazione dello schermo – in base alla pianificazione

Registrazione di video dalla webcam

Supporto per Mac e sistemi operativi Windows

Pro

Rende l’acquisizione di video molto facile grazie all’interfaccia intuitiva e semplice

Zoom avanti e indietro durante la registrazione

Adatto per i principianti

Fornisce più funzioni di modifica

Webcam, audio e registrazione dello schermo

Contro

Appena 5-10 minuti di registrazione

Alcune funzionalità sono limitate ai soli utenti Windows

Supporto di un solo formato video

AZ Screen Recorder

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo

Registrazione video e cattura dello schermo simultanee dalla fotocamera anteriore

Personalizzazione della risoluzione

Registrazione audio interna ed esterna

Strumenti di editing video

Pro

È semplice da usare, ma potente

Funziona con diverse risoluzioni, inclusa la risoluzione Full HD

Non richiede delle conoscenze tecniche

Nessun limite di tempo per la registrazione

Registratore di giochi senza ritardi

Contro

Occorre la versione a pagamento per accedere a tutte le funzionalità avanzate

Compatibile solo con telefoni Android

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo

Registrazione di video dalla webcam

Editing di audio e video tramite l’aggiunta di elementi interattivi

Giochi di eLearning tramite il sistema di gestione dell’apprendimento conforme a SCORM

Supporto per sistemi operativi Android, Mac e Windows

Pro

Effetti di colore

Molto utile per i relatori mentre fanno le presentazioni

Interfaccia personalizzabile

Perfetto per registrazioni didattiche, presentazioni o tutorial

È un registratore di giochi gratuito senza ritardi o filigrana

Contro

Complicato per i principianti

Non utile per altri scopi

Main features

Cattura schermate e video

Annota le registrazioni

Funzionale in Windows e Mac OS.

Registrazione dalla webcam

Esportazione di video su YouTube

2 GB di spazio di archiviazione su cloud

Pro

Ha potenti funzionalità

È un software di registrazione di giochi gratuito senza filigrana

Ottimo per realizzare presentazioni video ed esercitazioni

Semplice da usare e quindi adatto ai principianti

Contro

Il video è limitato a 120 minuti, mentre la registrazione è limitata a 5 minuti

Non va bene per i giocatori

Apple Screen Recorder

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo dell’intera area o di un’area selezionata

Acquisizione dello schermo

Editing video aggiungendo testo al video o tagliandolo

Pro

Fornisce scorciatoie da tastiera come Comando + Maiusc + 5 per avviare l’interfaccia di cattura dello schermo

È più semplice di altri software registra schermo per Mac

Software di registrazione di giochi gratuito senza filigrana

Contro

Include funzionalità minime

Disponibile solo su macOS Mojave

Non consente di registrare lo schermo con audio o webcam

AceThinker Online Screen Recorder

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo

Salva le registrazioni dello schermo in diversi formati

Parametri di acquisizione personalizzabili

Convertitore video

Downloader video

Pro

Rende la registrazione più facile ed è un registratore online gratis

Non impone limiti di tempo

Piattaforma veloce

Funziona nei sistemi operativi Mac e Windows

Compatibile con la maggior parte dei formati di file comuni in quanto supporta circa 100 formati di file diversi

Contro

Livello di editing video non sviluppato

Non scarica video o playlist di YouTube

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo

Strumenti di editing video

Cattura di schermate

Registrazione dalla webcam

Modalità Picture in Picture

Modalità area per registrare un’area dello schermo selettiva

Pro

Interfaccia semplice e facile da usare

Ha più modalità di registrazione

Ha la possibilità di nascondere o di mostrare un cursore

Supporto tasti di scelta rapida

È adatto ai principianti in quanto viene fornito con utili tutorial

Contro

Non ci sono funzioni avanzate

Limite di tempo dei luoghi

Disponibile solo per computer Windows

Non è bravo a registrare i giochi

Debut Video Capture

Caratteristiche principali

Registrazione con videocamera esterna

Modifica le impostazioni del colore

Registrazione dello schermo in più formati come 3GP, MOV, MP4, FLV e WMV

Cattura il suono del microfono

Registrazione dello schermo in più aree; desktop virtuale completo, selezione del cursore o area di registrazione rettangolare.

Pro

Tempo di registrazione illimitato

Facile da usare e personalizzabile

Pianifica la registrazione

Efficace nei sistemi di sicurezza

Software per la registrazione di giochi senza filigrana

Contro

Manca di funzionalità di editing

Software obsoleto e poco attraente

Ritardi durante il caricamento dei video

VSDC Free Screen Recorder

Caratteristiche principali

Registrazione dello schermo di parte dello schermo o intero

Acquisizione di immagini e video

Registrazione audio da dispositivi esterni come un microfono

Creazione di tutorial video e presentazioni

Registrazione video dell’attività in modalità disegno

Pro

Facile da usare

Ottime funzioni di modifica come l’aggiunta di effetti audio ai clic del mouse e agli eventi di pressione dei tasti e l’evidenziazione delle posizioni del cursore del mouse durante i clic.

È gratis

Contro

La versione gratuita può essere spesso soggetta a dei ritardi

L’editing richiede un programma a sé stante

Altro Potente Registra Schermo: Wondershare DemoCreator

A dire il vero, oltre ai 15 programmi registra schermo gratuiti senza filigrane menzionati sopra, ce ne sta anche uno gratuito molto facile da usare, ma potente: il registra schermo Wondershare DemoCreator. DemoCreator può essere preso gratuitamente, ma non è un software di registrazione di giochi senza filigrana. Devi pagare per rimuovere la filigrana.

Caratteristiche

Registrazione dello schermo e della webcam

Editing video

Funzionalità dei tutorial

Modalità Picture in Picture

Cursore modificabile

Come Registrare uno Schermo con Wondershare DemoCreator?

Passo 1: dopo aver acquisito questo registratore di gioco per PC scaricandolo, vai a “Guida Introduttiva” per personalizzare le impostazioni “Schermo” e “Audio”.

Passo 2: quando sei pronto per l’acquisizione, premi il tasto “Registra”. Usa “F9” per mettere in pausa e riprendere e “F10” per interrompere la registrazione.

Passo 3: modifica la registrazione come desideri, quindi esportala con l’utilità “Esporta”.

In Conlusione

Questi sono alcuni ottimi strumenti registra schermo per PC gratuiti, ciascuno con i suoi vantaggi e svantaggi. Quale preferisci?