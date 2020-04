I giochi più classici sono tutti ormai presenti negli app store con versioni virtuali davvero accurate e divertenti

I giochi di carte appassionano da secoli persone di ogni età e ceto sociale, che da sempre si ritrovano attorno allo stesso tavolo per sfidarsi a scopa, briscola, poker, blackjack e a tante altre divertenti proposte diffusesi nel tempo. Ma come sono cambiati tali giochi con l’avvento delle nuove tecnologie? Come l’utilizzo di PC e smartphone ha modificato il modo di dedicarsi a questi passatempi? Scopriamolo insieme in quest’articolo.

I grandi classici della tradizione italiana su pc e smartphone

Alzi la mano chi non si è mai ritrovato al tavolino di un bar o sul terrazzo di casa a giocare a scopa, a tressette o a briscola con vecchi e nuovi amici. Le carte d’altronde sono una delle antiche tradizioni italiane, un simbolo della capacità di socializzare e divertirsi in maniera semplice, attraverso numeri, figure e semi proposti in maniera diversa nelle varie regioni. Non è un caso, infatti, che ogni area d’Italia abbia un suo specifico mazzo di carte, caratterizzato dalla presenza di personaggi tipici e da storie legate ai vari soggetti presenti al suo interno.

Sebbene il legame con le carte tradizionali resti fortissimo, non si può non notare oggigiorno la rivoluzione tecnologica che ha interessato i giochi più classici, tutti ormai presenti negli app store con versioni virtuali davvero accurate e divertenti. Che si scelga di giocare da soli, sfidando il software, o di adoperare la modalità multiplayer e partecipare a tornei con altri utenti collegati online, i tradizionali giochi di carte sono ormai alla portata di tutti. Un suggerimento per iniziare? La Scopa Originale Dal Negro, realizzata dalla software house digitalmoka in collaborazione con la storica casa produttrice di carte da gioco.

La rivoluzione del poker online

Il poker è uno dei giochi di carte che ha conosciuto le maggiori innovazioni, vedendo rivoluzionate completamente le modalità di fruizione da parte degli appassionati. Grazie alla creazione di appositi software e app per giocare tramite computer e dispositivi mobili, il poker è infatti divenuto uno dei giochi più praticati online, tanto da aver visto nascere vere e proprie community di utenti pronti a partecipare a tornei in tempo reale con altre centinaia di persone connesse da ogni parte del mondo.

A fare da traino a questo successo, è stata certamente la lungimiranza e la proattività di diversi portali di settore, che hanno saputo investire costantemente sia nell’offerta di diverse tipologie di gioco, che nelle tecnologie adottate e nei sistemi di sicurezza messi a disposizione. Tra le iniziative più recenti in tal senso, per esempio, PokerStars ha lanciato l’app Fun2Play, che permette di accedere in maniera totalmente gratuita ai diversi tavoli disponibili e di partecipare a numerose sfide disputabili in tempo reale.

Anche il Solitario diventa virtuale

Tra i primi giochi di carte a essere trasposti su PC, i solitari hanno rappresentato per lungo tempo lo svago preferito di chi, pur non avendo particolare dimestichezza con il computer, ne apprezzava la semplicità e l’immediatezza. Simbolo della generazione che ha vissuto in pieno il boom dei personal computer, anche i solitari oggi si sono rifatti il look e sono disponibili in versioni più moderne e fruibili anche sui più tecnologici smartphone e tablet. Basta una piccola ricerca sui principali app store per scoprire le numerose opzioni disponibili e ricadere “in tentazione”: provare per credere!

Il successo dei giochi di carte collezionabili in versione app

A metà tra gioco e collezionismo, come suggerisce il nome, i giochi di carte collezionabili si diffondono rapidamente a partire dagli anni ’90 soprattutto tra gli appassionati di fumetti, cartoni e serie tv, che finiscono per creare vere e proprie community dedicate all’organizzazione di tornei all’interno di club e fumetterie. Con l’avvento della tecnologia, anche i GCC finiscono per trasformarsi in versione virtuale e scaricabile su PC, smartphone e tablet. Dai grandi classici del genere, come Pokemon e Yu-Gi-Oh!, ai più recenti World of Warcraft, Clash Royale e Legend of the Five Rings ce n’è davvero per tutti i gusti: non resta che scaricare l’app sul proprio dispositivo e iniziare a divertirsi!