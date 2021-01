ENGIE, fornitore globale di energia e servizi a basse emissioni di carbonio, utilizza Oracle HCM Fusion Cloud (la soluzione Cloud di Human Capital Management) per proseguire nella sua trasformazione, anche in termini di risorse umane

ENGIE, gruppo globale di origine francese che fornisce energia e servizi a basse emissioni di carbonio, sta estendendo la sua trasformazione in ambito risorse umane con Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) per dare supporto ai suoi 170.000 dipendenti. ENGIE ha costruito la sua politica delle risorse umane attorno ad alcuni elementi fondamentali come il dialogo aperto, il miglioramento continuo e la condivisione di best practice.

ENGIE ha ampliato l’uso di Oracle Cloud HCM per sfruttare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e di machine learning (ML) nelle applicazioni Oracle Fusion Cloud. Utilizzando i dati delle risorse umane per il supporto al recruiting, lo sviluppo delle competenze o la mobilità interna, Oracle aiuta ENGIE nell’empowerment dei propri dipendenti nel proprio lavoro e durante la carriera attraverso un unico sistema di gestione HR basato sul cloud, connettendo dati provenienti da più linee di business, precedentemente scollegati.

“Stiamo lavorando con ENGIE e innovando per aiutare i suoi team HR e i suoi dipendenti a soddisfare le esigenze di un ambiente di lavoro in continua evoluzione”, afferma Karine Picard, Country Leader di Oracle Francia e VP Business Development Applications. “Oracle è in una posizione unica per fornire una soluzione per le risorse umane completa e globale e aiutare ENGIE a standardizzare processi come la gestione delle informazioni sui dipendenti, il recruitment, la formazione, la gestione delle performance, come anche i piani di successione e lo sviluppo di carriera”.