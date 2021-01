NTT DATA Services trasforma digitalmente la gestione degli acquisti e genera un valore di 125 milioni di dollari con il procurement di SAP

NTT DATA Services ha adottato la suite completa di soluzioni intelligenti per la gestione della spesa di SAP. La suite include le soluzioni SAP Ariba per gli acquisti, le soluzioni SAP Fieldglass per la gestione della forza lavoro contingente e le soluzioni SAP Concur per la gestione dei viaggi e delle note spese.

Queste soluzioni hanno creato una funzione intelligente, dinamica e strategica per l’approvvigionamento di materiali, servizi e MRO diretti e indiretti per la più grande divisione di NTT DATA Corporation al di fuori del Giappone.

Alla luce della crisi di COVID-19, NTT DATA prevede di consentire ulteriormente alla sua forza lavoro di acquistare da remoto beni e servizi e migliorare l’esperienza utente e l’adozione delle soluzioni in mobilità. L’azienda stima inoltre di collaborare con SAP e la propria practice NTT DATA SAP per innovare in ambito machine learning, intelligenza artificiale e robotica.

Con le soluzioni adottate dall’inizio del progetto tre anni fa, NTT DATA ha generato un valore di 125 milioni di dollari. Le soluzioni SAP Ariba aiutano NTT DATA a gestire oltre 1 miliardo di dollari di spesa con più di 3.700 fornitori in oltre 50 Paesi. Le soluzioni SAP Fieldglass aiutano a gestire più di 1.300 lavoratori occasionali negli Stati Uniti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Chad Crook, SAP Procurement Solutions senior vice president and global head of Customer Engagement and Adoption: «I risultati fino ad oggi sono stati impressionanti e prevedo che arriverà uno slancio ancora più positivo grazie alla maggiore efficienza, riduzione dei costi e mitigazione dei rischi già raggiunti. Nonostante le interruzioni della supply chain diffuse e veloci riscontrate in questi mesi, i responsabili dell’area procurement devono continuare a migliorare le tradizionali best practice per ottenere un maggiore valore strategico per il business. Con una visione chiara di quello che la gestione intelligente della spesa significa per la propria attività, NTT DATA ha promosso il suo percorso di approvvigionamento in modo strategico e completo».

Processi standardizzati per far crescere il business

Avendo clienti presenti in più di 50 paesi in tutto il mondo, NTT DATA gestisce operation e attività molto sofisticate e complesse per fornire servizi globali.

Per Jeffrey R. Tramel, NTT DATA Services vice president of Global Procurement: «Sapevamo che l’utilizzo di strumenti all’avanguardia per creare una moderna funzione di procurement con l’aiuto di SAP avrebbe consentito alla nostra azienda di crescere e fornire un chiaro valore. Il supporto di SAP è stato determinante per aiutarci a creare e implementare una serie standardizzata di processi e strumenti che ci consentisse di ridurre i costi, aumentare i ricavi e mitigare il rischio dei fornitori ora e in futuro».

L’azienda ha intrapreso un viaggio di trasformazione nell’area procurement con l’aiuto di SAP e della propria practice NTT DATA SAP per centralizzare il proprio modello di approvvigionamento in grado di coprire i processi end-to-end. Questo include la gestione degli acquisti e dei fornitori, le modalità di pagamento, la conformità dei fornitori e la gestione del rischio.

Le soluzioni SAP hanno consentito a NTT DATA di standardizzare i processi di acquisto e la gestione dei fornitori, migliorare la visibilità sulle priorità degli stakeholder, sulla spesa e sulle prestazioni dei fornitori e massimizzare le opportunità di risparmio attraverso gare e sconti sui volumi. Inoltre, le soluzioni offrono flessibilità ai gruppi regionali e funzionali per gestire le proprie attività quotidiane sfruttando le best practice dell’intera organizzazione.

I vantaggi portati a casa da NTT DATA

Automatizzando e semplificando le sue operazioni di approvvigionamento end-to-end, NTT DATA ha ottenuto numerosi vantaggi per i miliardi di dollari di spesa: