Le soluzioni BMC AMI e Compuware aiutano le imprese ad accelerare l’innovazione grazie a un’estensione dell’IA, nuove integrazioni e un’automazione ottimizzata del mainframe

BMC, fornitore di soluzioni software per l’Autonomous Digital Enterprise da 40 anni, ha annunciato oggi nuove funzionalità e miglioramenti per la soluzione BMC Automated Mainframe Intelligence (AMI) e la gamma Compuware, che consentiranno ai clienti con mainframe BMC di proteggere la produttività e la disponibilità, difendere il mainframe dalle minacce della sicurezza informatica e favorire DevOps aziendali avanzati.

“Le imprese di oggi sono sottoposte a una pressione crescente, dovendo assicurare una disponibilità 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e ottimizzare al contempo i loro sistemi in termini di velocità, agilità e facilità d’uso”, ha affermato Tim Grieser, Research Vice President di Enterprise System Management Software, IDC. “La capacità di adattarsi è cruciale non solo per la sopravvivenza aziendale, ma per il successo della transizione verso l’impresa digitale. Piattaforme che si basano su mainframe moderni, intelligenti e resilienti sfruttano strumenti come gli AIOps per consentire ai clienti di reinventare la loro attività nell’era digitale.”

Introduzione agli AMI Ops BMC

La nuova soluzione BCM AMI Ops prende il meglio da MainView, la soluzione BMC per l’ottimizzazione della gestione dei sistemi mainframe e la migliora con intelligenza artificiale (IA) e machine learning (ML) attraverso un’interfaccia utente aggiornata e intuitiva, concepita sia per utenti di mainframe alle prime armi sia per esperti. Le nuove funzionalità AIOps offerte dalla soluzione consentono alle organizzazioni di identificare e reagire ai problemi prima che possano influire sui livelli del servizio e assicurano la comunicazione tra i sistemi aziendali grazie agli API RESTful che supportano l’automazione.

Sicurezza del mainframe estesa

I nuovi controlli di sicurezza della soluzione BMC AMI Security, i controlli di sicurezza pronti all’uso e gli indicatori aggiuntivi di compromesso consentono ai clienti di migliorare la rilevazione delle minacce e il livello di reattività. Grazie all’integrazione con la funzionalità di audit dell’applicazione Compuware, i clienti possono ora acquisire dati rilevanti sugli accessi e i comportamenti degli utenti per rilevare rapidamente eventuali violazioni e mitigare i danni finanziari e di reputazione del marchio. Queste nuove offerte, insieme ai servizi di valutazione della sicurezza e i test di penetrazione che identificano le vulnerabilità e i punti deboli delle configurazioni, dei software e dei controlli di sicurezza (condotti in locale o da postazione remota), rafforzano e proteggono il mainframe dalle azioni malevole e le minacce ai dati.

Aggiunta di funzionalità a Compuware zAdviser e Topaz for Total Test

I team DevOps sono ora in grado di vedere quali prodotti e funzionalità della toolchain dei DevOps Compuware sono sottoutilizzati nelle nuove dashboard Compuware zAdviser. Inoltre possono fornire applicazioni e servizi più rapidamente grazie alle funzionalità di test automatizzate e ottimizzate del prodotto Compuware Topaz for Total Test, in grado di semplificare la creazione di test automatizzati e ampliare la copertura dei test con test negativi, riducendo il lavoro di revisione.

Ottimizzazione dei flussi di lavoro con Control-M e Compuware ThruPut Manager

Una nuova integrazione tra le soluzioni Control-M e Compuware ThruPut Manager assicura che le attività si concludano entro i termini previsti o persino in anticipo, assicurando così un’elaborazione dei batch più rapida, più efficiente e più economica. Gli utenti possono ora utilizzare ThruPut Manager per personalizzare il sistema di assegnazione delle priorità del mainframe in base ai dati provenienti da Control-M, la piattaforma BMC leader nel settore per il coordinamento dei flussi di lavoro delle applicazioni.

Ottimizzazione della gestione dei dati grazie a BMC AMI Data for IMS

La nuova e migliorata BMC AMI Data for IMS è l’evoluzione di BMC solutions for IMS™. Essa fornisce transazioni IMS del mainframe e gestione dei dati ottimizzate in modo che le imprese possano migliorare la disponibilità di servizi di business critici, onorare e superare gli accordi sul livello del servizio (Service Level Agreement, SLA) e supportare al meglio lo sviluppo di applicazioni agili con minori risorse.

“I nostri clienti affermano di voler innovare e modernizzare più rapidamente nei loro ambienti mainframe, migliorando al contempo la resilienza aziendale e la sicurezza della piattaforma”, ha dichiarato John McKenny, SVP e General Manager di ZSolutions presso BMC. “La serie completa di funzionalità BMC AMI e Compuware offerta oggi consente alle imprese di fare importanti passi avanti in termini di disponibilità di dati da IA e ML in grado di guidare operazioni intelligenti, sicurezza informatica adattiva e intuizioni approfondite sullo sviluppo del mainframe. In combinazione con le funzionalità di test automatizzate estese in grado di migliorare lo sviluppo e la fornitura di soluzioni agili, le imprese possono innovare più velocemente e soddisfare la crescente domanda di transizione al digitale.”