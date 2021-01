IRIDEOS è tra i primi firmatari del Patto europeo per rendere i data center neutrali dal punto di vista climatico entro il 2030

IRIDEOS, insieme alle più importanti aziende in Europa di infrastrutture cloud e data center, aderisce al Climate Neutral Data Center Pact, il Patto per la neutralità climatica dei data center.

L’iniziativa di autoregolamentazione, creata in collaborazione con la Commissione Europea, per rendere i data center neutrali dal punto di vista degli impatti climatici entro il 2030, prevede il raggiungimento di obiettivi misurabili di efficienza energetica e di riutilizzo delle risorse e per le infrastrutture, con i primi traguardi fissati già per il 2025.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di IRIDEOS: «Siamo molto orgogliosi di poter dare un contributo concreto alla crescita sostenibile e alla protezione ambientale impegnandoci in questa iniziativa di auto regolamentazione. IRIDEOS ha iniziato questo percorso sin dalla sua costituzione: i nostri 15 data center sono già alimentati al 100% con energia verde e Avalon2, il nuovo data center appena inaugurato a Milano, è stato costruito con i più elevati standard di efficienza energetica. Sono fermamente convinto che la cooperazione tra gli operatori di data center e di cloud, la Commissione Europea e le associazioni come il CISPE siano fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale promossi dall’Unione Europea».

Il CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) – di cui IRIDEOS è sin dall’inizio membro – è la coalizione europea di provider di infrastrutture cloud che opera secondo un Codice di Condotta comune per garantire alle aziende servizi cloud sicuri, nel pieno rispetto delle normative europee a tutela della riservatezza dei dati.

IRIDEOS partecipa inoltre, come Day-1 member e con un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico europeo, a GAIA-X, l’iniziativa transnazionale per la definizione di standard condivisi di interoperabilità e gestione dei dati per il cloud europeo.