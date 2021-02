Dynatrace fornirà la sua piattaforma di osservabilità per Google Cloud rendendola disponibile per l’acquisto tramite Google Cloud Marketplace

La software intelligence company Dynatrace ha annunciato l’ampliamento della partnership strategica con Google Cloud. Dynatrace fornirà la sua piattaforma di osservabilità per Google Cloud rendendola disponibile per l’acquisto tramite Google Cloud Marketplace. Questo significa che i clienti di Google Cloud possono ora implementare facilmente l’osservabilità automatica e intelligente di Dynatrace per gli ambienti cloud e hybrid-cloud di Google attraverso un processo semplificato e completo, dal procurement alla distribuzione e configurazione automatizzate.

Dynatrace e Google: è intesa anche per il go-to-market



I clienti di Google Cloud possono ora utilizzare il loro conto GCP per acquistare Dynatrace.

Google e Dynatrace si stanno impegnando nel marketing congiunto, incluse sponsorizzazioni di eventi e workshop sulle soluzioni per i clienti.

Google e Dynatrace forniranno ai loro responsabili delle vendite incentivi di co-vendita per incoraggiare iniziative go-to-market semplici e unificate.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Amy Bray, Global Head, Google Cloud Marketplace: «Siamo orgogliosi di supportare Dynatrace nel consentire ai nostri clienti comuni di accelerare la migrazione al cloud e garantire il successo complessivo della loro trasformazione digitale. Con pochi clic, i clienti possono ora acquistare, implementare e gestire Dynatrace da Google Cloud Marketplace e ottenere maggiori livelli di velocità, semplicità ed efficienza, consentendo loro di innovare e trasformarsi più velocemente».

Secondo Mike Maciag, Chief Marketing Officer, Dynatrace: «Abbiamo progettato la piattaforma Dynatrace per consentire alle 15.000 organizzazioni globali più grandi di accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale. Queste organizzazioni hanno scoperto che i vecchi approcci al monitoraggio non sono in grado di tenere il passo con la portata e la velocità del cambiamento generato dalle architetture cloud native. L’approccio unico di Dynatrace all’osservabilità unisce AIOps e automazione continua, aiutando le organizzazioni ad accelerare la migrazione al cloud e a creare nuove app native per il cloud più velocemente e con maggiore coerenza e sicurezza. Siamo lieti di collaborare con Google per consentire alle principali organizzazioni di tutto il mondo di avere successo e crescere più rapidamente con le loro iniziative cloud native».