I nuovi gateway di sicurezza Quantum Spark contro le minacce informatiche più avanzate offrono protezione di livello enterprise alle PMI

Check Point Software Technologies annuncia la disponibilità di Quantum Spark, serie completa di gateway di sicurezza per le piccole e medie imprese.

La gamma di sei gateway stabilisce nuovi standard di protezione contro i cyber-attacchi più avanzati per le PMI, offrendo una facilità di implementazione e gestione senza pari e garantendo la miglior sicurezza senza nessun bisogno di competenze specialistiche.

Il report 2020 Verizon Data Breach Investigations dimostra che le PMI rappresentano il 28% di tutte le vittime di violazioni, con ben il 54% dei tentativi di attacco che hanno avuto successo, rispetto a solo il 7% di successo relativo alle aziende più grandi. Il 62% delle PMI afferma di non avere le competenze per affrontare i problemi di sicurezza informatica.

Alle PMI serve sicurezza integrata e automatizzata

Come sottolineato in una nota ufficiale da Chris Rodriguez, Network Security Research Manager di IDC: «Le minacce alla sicurezza stanno aumentando in frequenza e sofisticazione, ma spesso le PMI non hanno l’esperienza, la manodopera e il budget IT per affrontarle adeguatamente. Hanno bisogno di soluzioni di sicurezza che si evolvano con il panorama delle minacce, che siano facili da usare e che combinino comunicazione e sicurezza. La famiglia di firewall di nuova generazione Quantum Spark di Check Point è specificamente progettata per proteggere le PMI dalle ultime minacce di sicurezza, è facile da gestire dal cloud o in movimento con un’applicazione mobile, e fornisce una connettività internet ottimizzata tra cui Wi-Fi, fibra, GbE, VDSL e 4G LTE wireless in una soluzione ‘all in one’. Quantum Spark è anche ottimizzato per la fornitura da parte dei managed service provider come un abbonamento mensile, così le PMI possono proteggersi, indipendentemente dal loro budget».

La serie Quantum Spark Gateways 1500 da quattro modelli di Check Point viene ora ampliata con due nuovi arrivi, 1600 e 1800. La linea completa di gateway permette di supportare aziende che vanno da un dipendente fino a 500.

I vantaggi per gli utenti di Quantum Spark Gateway

I più alti livelli di sicurezza con la threat prevention automatica : tutti i modelli includono la pluripremiata SandBlast Zero Day Protection di Check Point, con un massimo di 2Gb di performance e oltre 60 servizi di sicurezza incentrati sulla prevenzione delle minacce.

: tutti i modelli includono la pluripremiata SandBlast Zero Day Protection di Check Point, con un massimo di 2Gb di performance e oltre 60 servizi di sicurezza incentrati sulla prevenzione delle minacce. Set-up automatico in 60 secondi: tutti i modelli sono dotati di zero-touch provisioning, il che significa che forniscono una protezione completa out-of-the-box entro un solo minuto.

Connettività flessibile: i gateway Quantum Spark includono Gigabit Ethernet, Wi-Fi e modem LTE cellulare integrato, offrendo agli utenti la più ampia gamma di opzioni di connettività. I gateway Quantum Spark supportano anche più Internet service provider e il routing basato sulle performance, offrendo la migliore larghezza di banda e qualità del servizio per le applicazioni.

Gestione facile e intuitiva: l’applicazione mobile WatchTower di Check Point permette al personale di monitorare lo stato della sicurezza e di gestire rapidamente qualsiasi minaccia direttamente dal dispositivo mobile. La sicurezza può essere gestita anche da qualsiasi browser, utilizzando un portale cloud-based con un’interfaccia web intuitiva.

Protezione completa per i dipendenti da remoto e le applicazioni cloud: oltre alla protezione di rete offerta dai gateway Quantum Spark, le aziende possono proteggere tutti i laptop e i PC contro minacce quali malware, ransomware e phishing con la protezione degli endpoint di Check Point, e difendere gli smartphone dei dipendenti con la protezione mobile di Check Point. Le e-mail e i documenti possono essere protetti con la sicurezza e-mail di Check Point.

Per Trevor Rowley, Managing Director di Optix Business Management Software: «I gateway Quantum Spark di Check Point fanno il loro lavoro di protezione automatica in modo semplice contro ogni tipo di minaccia, senza bisogno di particolare attenzione da parte del management o di aggiornamenti manuali. Questo ci dà la tranquillità necessaria per concentrarci sul nostro business».

Come concluso da Itai Greenberg, VP del Product Management di Check Point Software Technologies: «Le piccole imprese stanno subendo gli stessi tipi di minacce informatiche che colpiscono le grandi imprese, ma le PMI spesso non hanno le risorse o le conoscenze di sicurezza per proteggersi completamente da minacce che sono sempre più sofisticate. I nuovi gateway Quantum Spark offrono alle piccole e medie imprese la protezione più avanzata per le loro reti e i dispositivi dei dipendenti, in modo che possano beneficiare di una sicurezza automatizzata di livello enterprise, insieme a una gestione facile e intuitiva».