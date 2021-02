Cornerstone OnDemand ha annunciato di essere uno dei primi partner Learning Management Software (LMS) per Microsoft Viva

Cornerstone OnDemand ha annunciato la volontà di portare la formazione nel flusso di lavoro con Microsoft Viva. In questo modo, Cornerstone diventa uno dei primi partner Learning Management Software (LMS) per Microsoft Viva, la nuova piattaforma Employee Experience Platform (EXP) di Microsoft.

Basata su Microsoft 365 e fruibile tramite Microsoft Teams, Microsoft Viva è una piattaforma integrata e insight-driven, che aiuta le aziende a mettere insieme comunicazioni, conoscenza, apprendimento e informazioni sull’ambiente di lavoro. Microsoft Viva Learning aggiungerà nuove funzionalità a Teams, che daranno vita a un hub centralizzato per la formazione nel flusso di lavoro.

Scoprire e condividere contenuti formativi in un unico workflow

Microsoft Viva Learning raggiungerà le persone ovunque, permettendo agli utenti di accedere ai contenuti formativi di Cornerstone in un unico workflow, evitando i rallentamenti dovuti ai continui passaggi tra piattaforme di apprendimento e Teams. Grazie all’integrazione, le persone potranno condividere, assegnare e apprendere dalle librerie di contenuti direttamente da Teams.

Nell’ultimo anno, Cornerstone ha registrato una notevole impennata nel numero di lavoratori che hanno usufruito di corsi di formazione e aggiornamento online, nonché un incremento del 100% nella fruizione del mobile learning da marzo a maggio 2020. Incoraggiata da questi dati sui clienti raccolti da Cornerstone People Research Lab, che dimostrano il desiderio dei dipendenti per la massima flessibilità nel ricevere formazione ovunque e in qualsiasi momento, Cornerstone è impegnata a concretizzare ulteriormente la visione di una formazione che sia parte integrante della routine quotidiana.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Heidi Spirgi, Chief Strategy & Marketing Officer di Cornerstone: «Le competenze sono più importanti che mai in un ambiente professionale in rapida evoluzione. Con il 77% dei lavoratori che desiderano aggiornarsi o acquisire nuove competenze, è sempre più urgente offrire alle persone la possibilità di sprigionare il loro massimo potenziale lavorativo e fare un salto di qualità in termini di risultati professionali. Integrando la formazione nel flusso di lavoro, Cornerstone e Microsoft aiutano a rimuovere le barriere e permettono alle aziende e ai loro dipendenti di sperimentare il potenziale di un’esperienza realmente connessa che pone la formazione al centro».

Da Cornerstone e Microsoft un’attenzione unica per i lavoratori

Con Microsoft Viva Learning, gli utenti potranno organizzare i contenuti all’interno dei canali di Teams e condividere i link ai contenuti direttamente nelle chat. Inoltre, i responsabili potranno assegnare contenuti formativi ai propri team. Lo stato di completamento del corso si sincronizzerà dal loro LMS in Teams.

Per Kirk Koenigsbauer, COO Experiences + Devices di Microsoft: «Cornerstone porta un enorme valore alle aziende con l’integrazione delle proprie soluzioni in Microsoft Teams, proprio dove le persone lavorano ogni giorno. La nuova piattaforma Microsoft Viva permette ai dipendenti di trasformare la formazione e lo sviluppo in una componente naturale e intuitiva del lavoro quotidiano».

Cornerstone si trova in una posizione privilegiata per aiutare milioni di utenti di Microsoft Teams ad avere il pieno controllo del proprio sviluppo professionale, complice un’attenzione unica per i lavoratori, unita alla scalabilità e all’accesso a un enorme bacino di dati anonimizzati sulla formazione – frutto della storia ventennale dell’azienda. Oggi, i dati ricavati dagli oltre 75 milioni di utenti che si avvalgono di tutte le soluzioni Cornerstone orientano le iniziative dell’azienda in termini di innovazione e prodotti.

La collaborazione con Microsoft per Microsoft Viva Learning sottolinea ulteriormente la convinzione di Cornerstone che tutti possono aspirare a risultati straordinari se hanno le giuste opportunità di sviluppo e di crescita. Cornerstone crede che la formazione sia essenziale per offrire ai dipendenti un’esperienza migliore, tale da permettere di crescere, adattarsi e acquisire le competenze necessarie per il futuro.