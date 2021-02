Personal Data amplia l’area software gestionale e annuncia la disponibilità di iCatalogue, una piattaforma SaaS per l’e-commerce B2B

Personal Data annuncia la commercializzazione di iCatalogue, una piattaforma omnicanale basata su cloud che consente la gestione centralizzata delle vendite su tutti i canali B2B, con un sistema di web order management esteso e performante.

Dedicato a produttori, distributori e reseller, iCatalogue permette l’accesso ai portali per fare ordini e consultare il catalogo prodotti, richiedere quotazioni e/o prenotare stock di produzione.

iCatalogue si adatta in modo scalabile alle necessità di imprese di qualsiasi dimensione ed è completamente integrabile al software gestionale e/o al CRM aziendale. In tal senso, gli ordini possono arrivare da qualsiasi canale: dall’applicazione sui tablet della rete vendita allo store B2B, oppure possono essere immessi manualmente in qualsiasi altro sistema.

Con iCatalogue un’unica piattaforma per la vendita su più canali

Caratterizzata da un design piacevole curato nei dettagli, l’applicazione è di facile utilizzo e molto intuitiva. Gli standard di sicurezza applicati sono molto elevati: token, crittografia dati, possibilità on-demand di creare VPN tra iC Connector (il software di integrazione) e il cloud di iCatalogue, soddisfano gli IT manager più esigenti. L’investimento in questa piattaforma è assolutamente accessibile a ogni azienda: dall’analisi comparata delle cinque tecnologie leader mondiali nei sistemi di omnichannel mobile sales automation, iCatalogue offre il prezzo più economico a parità di caratteristiche tecniche.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Annese, responsabile divisione software di Personal Data: «iCatalogue è uno strumento di marketing e di gestione delle vendite in grado di potenziare l’efficienza dei team commerciali e degli utenti del back office, il cui punto di forza si basa sulla possibilità di creare delle campagne commerciali autonome. Usare un’unica piattaforma per la vendita su più canali aiuta a ottimizzare i processi di vendita della rete distributiva ottenendo allo stesso tempo una notevole riduzione dei costi di gestione della stessa».

Un’offerta, due moduli disponibili

iC GoDirect è l’e-commerce B2B per la vendita all’ingrosso. Centralizzare in un’unica piattaforma accessibile dal web tutta la gestione ordini aziendale rappresenta un vantaggio enorme. I clienti accedono dal portale per fare i loro ordini, gli agenti dall’applicazione e dal sistema di web order management, il team di back office aziendale dal back end dell’applicazione. L’interazione tra commerciali e clienti diventa molto efficiente: l’agente può impostare un ordine dalla “iC Sales App” sul suo iPad e il cliente può completarlo sullo store di e-commerce. Dalla piattaforma si può intervenire ancora sullo stesso ordine, dall’App si può avere il controllo generale di tutti gli ordini. Consultabile 24×7, garantisce un livello di servizio eccellente con notevole aumento del valore percepito da parte degli utenti.

iC Sales-App è un catalogo in digitale che consente la raccolta ordini da mobile, adatto ai produttori e alla loro forza vendita. Facile, piacevole e precisa nell’uso, offre diverse modalità di consultazione: navigazione bidirezionale, visualizzazione della griglia, comparazione delle caratteristiche che ne fanno un ottimo strumento per l’utilizzo in showroom, oppure con barcode o semplicemente per la consultazione e ricerca nel catalogo. Il completamento dell’ordine viene guidato dai processi aziendali ed è veloce e strutturato.