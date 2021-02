Server proprietari, data center avanzati e rete dedicata: ecco i requisiti di un cloud davvero sicuro per i dati aziendali

I dati rappresentano per le aziende un patrimonio talvolta inestimabile e il cloud è oggi un alleato fondamentale.

Il lavoro da remoto che ha caratterizzato questo ultimo anno e che, probabilmente, sarà una modalità che molte aziende continueranno ad adottare, ha imposto un’attenzione maggiore da parte dei manager sul tema sicurezza.

Se da un lato è importante offrire ai propri dipendenti la possibilità di lavorare fuori ufficio in maniera efficiente offrendo quindi strumenti adeguati, dall’altro è fondamentale creare un ambiente di lavoro privo di rischi che possono verificarsi quando si naviga all’esterno della rete aziendale.

Ed è proprio in risposta a queste necessità che nasce ngcloud, la prima soluzione cloud based che permette ai dipendenti di accedere al proprio desktop Windows personalizzato e riservato con tutti i programmi e file aziendali in qualsiasi momento, luogo e da qualsiasi device (tablet, smartphone, pc, mac o thinclient) in totale sicurezza.

Con ngcloud gli utenti non lavorano su file che vengono esportati su un pc a casa per essere elaborarti, ma i file vengono elaborati direttamente sul cloud, in questo modo le informazioni aziendali sono al sicuro, e non vi possono essere fughe ad esempio di dati o di progetti: un aspetto molto importante da considerare, visto il continuo aumento di attacchi informatici.

“La necessità più grande che è emersa negli ultimi anni da parte delle aziende era quella di poter organizzare il lavoro in maniera flessibile ma contemporaneamente sicura. Sulla flessibilità abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a implementare un modello di business che permette ai clienti di pagare solo il costo del numero di utenti che utilizzano il desktop ogni mese e non sulle risorse utilizzate” ha commentato Fabio Marocco, CEO di @works

Per quanto riguarda la sicurezza ngcloud garantisce protezione a tre livelli: sui dati, sulla rete e sugli accessi.

– I dati vengono ospitati su server di proprietà di ngcloud in due datacenter, in Italia, ad altissima performance, uno dei quali è SUPERNAP Italia, il datacenter più avanzato d’Europa.

– i dati viaggiano su una rete dedicata e non su internet. ngcloud è in grado di portare presso la sede del cliente una connettività̀ di elevata qualità̀ verso i datacenter. Questo, oltre ad offrire massima sicurezza, contribuisce a evitare i disservizi dovuti a malfunzionamenti legati al collegamento dati.

– da remoto i dipendenti e tutto il team accedono direttamente da my.ngcloud.it con la propria username e password. L’accesso avviene attraverso una comunicazione sicura, criptata e con accesso a doppio fattore (password e codice di sicurezza). Anche da casa, come se fossero in ufficio, i dipendenti vedranno il proprio desktop virtuale in ambiente Windows e accederanno, in sicurezza, solo ai programmi previsti in base all’utenza.