I nuovi miglioramenti ad HPE SimpliVity offrono una data protection completa e una nuova container integration che proteggono l’Edge

Hewlett Packard Enterprise annuncia una serie di miglioramenti ad HPE SimpliVity, che includono evoluzioni nella protezione dei dati con il backup nativo verso il cloud e il backup centralizzato ai fini della compliance. Inoltre, HPE annuncia il supporto dei container per l’esecuzione di applicazioni cloud-native e per guidare la trasformazione aziendale.

Le nuove funzionalità includono:

HPE SimpliVity con HPE Cloud Volumes Backup consente un backup semplice, efficiente e flessibile da più siti Edge direttamente nel cloud

L’integrazione potenziata di HPE SimpliVity con HPE StoreOnce protegge i siti Edge distribuiti con policy app-aware automatizzate e replica in modo efficiente le app e i dati direttamente su un’appliance HPE StoreOnce centralizzata per la compliance e la conservazione a lungo termine

Kubernetes CSI Plugin per HPE SimpliVity offre una gestione semplificata e resiliente, una infrastruttura iperconvergente all-in-one (HCI) per eseguire i workload sia dei container che delle virtual machine (VM) su un’unica piattaforma.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Aleh Sadaunichy, Infrastructure Solutions Architect, Staples Solutions: «Se sei una società di retail o un’azienda con molti negozi e sedi, consiglierei vivamente HPE SimpliVity per le tue filiali. La semplicità, la scalabilità, l’affidabilità, la grande velocità e la facilità dei ripristini sono i motivi per cui abbiamo scelto questo prodotto. Le funzionalità complete di data protection che includono il native backup sul cloud pubblico sono molto convincenti».

Le aziende stanno assistendo a una crescita senza precedenti delle applicazioni e dei dati nell’Edge, creando nuove opportunità per estrarre valore dai dati, eseguendo le applicazioni ed elaborando i dati a livello locale. Stanno anche portando nuove applicazioni cloud-native nell’Edge, pur continuando a gestire le applicazioni virtualizzate già esistenti nei siti Edge.

Per sfruttare questa opportunità, HPE ha rilasciato la soluzione più intelligente, completa e adatta per l’Edge, che comprende connessioni wireless e via cavo sicure HPE Aruba e un’infrastruttura ottimizzata per workload, per soddisfare le diverse esigenze di prestazioni, resilienza e scalabilità.

L’Edge aziendale è un segmento critico rappresentato da siti distribuiti in luoghi diversi e può comprendere punti vendita, ospedali, servizi finanziari e stabilimenti di produzione. Le aziende hanno bisogno di un’infrastruttura di Edge computing il più possibile semplice da gestire, con resilienza integrata e una data protection efficiente, per garantire che le applicazioni siano sempre attive e in grado di recuperare rapidamente i dati nei vari siti.

HPE SimpliVity è una soluzione HCI intelligente, leader di mercato, ottimizzata per l’Edge aziendale, con un’appliance efficiente e all-in-one con un’elevata disponibilità e con il minimo ingombro. La soluzione offre una protezione dei dati incorporata “zero administration”, grazie alla gestione centralizzata e all’automation, insieme a un’efficienza dei dati garantita economicamente competitiva. HPE sta ora migliorando la data protection e la sua flessibilità per eseguire i container accanto alle VM.

HPE SimpliVity: data protection completa dall’Edge al cloud

HPE SimpliVity è progettato con funzionalità di resilienza e data protection che offrono alta disponibilità e ripristino immediato per i workload all’Edge, compresi i database e la general virtualization. Integrati, i backup remoti in una federation HPE SimpliVity multi-site consentono un ripristino rapido ed efficiente per le applicazioni in siti distribuiti. Con HPE SimpliVity, il backup dei dati delle VM è eseguito velocemente e in automatico su un diverso nodo, quindi se un nodo cade, le aziende non subiscono mai un’interruzione. Infatti, una VM da 1TB può essere sottoposta a backup o ripristinata in meno di 60 secondi. Questo è fondamentale per garantire la continuità aziendale in caso di disastri naturali o per proteggere i dati dalle minacce alla sicurezza come il ransomware. Con l’introduzione del backup nel cloud e di un archivio di backup centralizzato, HPE SimpliVity offre la soluzione di data protection più completa per l’Edge.

Estensione della data protection al cloud

HPE SimpliVity con HPE Cloud Volumes Backup offre un backup semplice, efficiente e flessibile direttamente nel cloud. Questa soluzione consente a più siti Edge di eseguire il backup verso il cloud in modo sicuro in tre semplici clic o tramite policy automation direttamente dal vCenter, senza che siano necessari software di backup o infrastrutture hardware aggiuntive. I backup possono essere semplicemente ripristinati su più siti Edge senza alcun costo di uscita, a differenza di altri cloud. HPE Cloud Volumes Backup ottimizza i costi con una tariffazione basata sul consumo, un trasferimento dei dati minimo per un uso efficiente della larghezza di banda e un’efficiente archiviazione dei dati nel cloud.

Backup centralizzato ed economico per retention e compliance a lungo termine

L’integrazione avanzata di HPE SimpliVity con HPE StoreOnce riduce la complessità, i costi e i rischi proteggendo i siti Edge distribuiti con policy automatizzate e app-aware per replicare in modo semplice ed efficiente le applicazioni e i dati direttamente su una appliance HPE StoreOnce centralizzata. HPE SimpliVity con HPE StoreOnce è ideale per i clienti con criteri rigorosi di compliance o retention service level agreements (SLAs) a lungo termine sui dati. Le aziende possono creare o aggiornare le policy di backup edge to core in meno di un minuto per migliaia di VM in decine di siti, eseguire facilmente il backup e il ripristino dei dati in tre semplici clic e raggiungere abitualmente il ratio di deduplica di 20:1 con conseguente elevata efficienza dei dati.

Secondo Omer Asad, VP & GM, HCI, Primary Storage and Data Management Services, HPE: «I nostri clienti con attività in ambienti Edge si rivolgono a HPE SimpliVity per la sua facilità d’uso e l’eccezionale economicità. Stiamo continuando a investire e a sviluppare nuove capacità per HPE SimpliVity per permettere ai clienti di sfruttare i dati basati su Edge e container per innovare, accelerare il rilascio di nuove applicazioni e fornire esperienze differenziate ai clienti».

Modernizzazione delle applicazioni per l’Edge

In tutti i settori, le organizzazioni stanno trasformando il modo in cui sviluppano e distribuiscono le applicazioni nel cloud ibrido – con l’IT che ha bisogno di un’infrastruttura più agile, più automatizzata e policy-driven per supportare la virtualizzazione in evoluzione e le architetture basate su container. Per le applicazioni cloud native e i container, le organizzazioni hanno bisogno di uno storage persistente per le applicazioni stateful, e richiedono un’infrastruttura software-defined che consenta l’automazione self-service per gli sviluppatori. I framework basati su container, come Kubernetes, non sono solo costruiti e distribuiti nel data center, ma anche nell’Edge.

HPE SimpliVity ora supporta il driver Container Storage Interface (CSI) per Kubernetes per eseguire workload basati su container nell’Edge. HPE offre un’esperienza semplice e unificata tra HPE SimpliVity e Kubernetes per accelerare il percorso verso un’architettura basata sui container. Avere il supporto per CSI e volumi persistenti permette sia ai workload delle VM che dei container di essere eseguiti sulla stessa piattaforma HCI nei siti Edge, il che elimina la necessità di un’infrastruttura dedicata ai container. Per i siti Edge e remoti, i clienti ottengono un’esperienza di gestione semplificata e una data protection differenziata con la possibilità di eseguire il backup o il ripristino dei volumi persistenti in meno di un minuto, migliorando le applicazioni cloud native distribuite sui container. I clienti possono ora modernizzare le applicazioni nell’Edge con una soluzione HCI unificata, garantendo che le applicazioni siano sempre attive e protette.