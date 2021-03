Ergon e Cisco presentano il loro evento annuale – che si terrà il 25 marzo 2021 – dove si tracceranno le linee guida per implementare e integrare efficacemente la tecnologia nei sistemi aziendali

Il prossimo 25 marzo 2021 Cisco, realtà attiva a livello mondiale nei settori del networking e dell’IT ed Ergon, system integrator che realizza architetture IT per rispondere al meglio alle necessità di business delle aziende, organizzano per il 25 marzo alle ore 11.00 l’evento “Evolve Perform and Transform 2021” dove illustreranno come, grazie alle più avanzate tecnologie di cui disponiamo oggi, è possibile trasformare l’attività operativa di un’azienda.

Qualità, valore, meraviglia e sicurezza in ogni ambito aziendale. È questo che ci si aspetta dalla tecnologia in azienda, oltre alla semplice efficienza operativa.

Grazie alla partecipazione di Agostino Santoni, Vice President EMEA, Rosanna Dileo, Collaboration Expert e Andrea Negroni, Country Leader Cybersecurity, Cisco presenterà tutte le possibilità e le innovazioni tecnologiche, a livello collaborativo e security, che possono consentire a CIO, CISO e IT manager di evolvere la performance della propria azienda.

Ricordiamo infatti che i CIO sono gli autori del cambiamento: il ruolo che ricoprono permette loro di decidere cosa integrare nella propria realtà aziendale, di determinare come l’azienda e i dipendenti debbano e possano svolgere la propria attività lavorativa ogni giorno. Il tutto, con l’obiettivo di consentire un miglioramento globale, al di là della sola produttività e dell’efficienza operativa.

“Un’emergenza, come quella che abbiamo affrontato e che continuiamo a vivere coglie impreparato solo chi non ha adeguato la propria infrastruttura, i propri metodi di lavoro, la propria operatività da un punto di vista tecnologico, oppure chi non ha effettuato investimenti sulla propria crescita e sulla propria evoluzione”, dichiara Stefano Zingoni, Marketing Manager di Ergon. “Le crisi possono avere anche un risvolto positivo, in quanto possono contribuire a innescare la creatività, permettendo così di scoprire le molte possibilità che offre oggi la tecnologia”.

L’evento, trasmesso in streaming, sarà in diretta a partire dalle ore 11:00 dal teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa, Firenze, e vedrà la presenza speciale di Omar Rashid, fondatore della agency di realtà virtuale Gold.