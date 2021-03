Per il terzo anno consecutivo Ricoh è stata inserita nel Magic Quadrant di Gartner che valuta i vendor del mercato europeo dei Managed Workplace Services

Per il terzo anno consecutivo Ricoh è stata inserita nel Magic Quadrant di Gartner che valuta i vendor del mercato europeo dei Managed Workplace Services.

Per realizzare il Magic Quadrant 2021 Gartner ha analizzato 19 fornitori, tra cui Ricoh, sulla base di criteri quali completezza di visione e capacità di esecuzione nel mercato dei Managed Workplace Services . Questo è il terzo anno consecutivo in cui Ricoh viene inclusa nel Magic Quadrant relativo ai servizi gestiti per il workplace.

La società di analisi Gartner considera i Managed Workplace Services (MWS) un sottoinsieme del mercato dell’IT outsourcing (ITO). I MWS includono i servizi tradizionali di outsourcing relativi alla postazione di lavoro (end-user outsourcing, EUO), ma anche nuove proposte per il Digital Workplace volte ad offrire un supporto basato sul cloud che sia automatizzato ed integrato. I MWS consentono ai lavoratori di cogliere tutti i vantaggi della trasformazione digitale, in modo che le aziende riescano ad operare con agilità per sviluppare nuovi servizi di business. Oltre a ridurre i costi, questi servizi migliorano il coinvolgimento degli utenti e la flessibilità dell’organizzazione, grazie a un ambiente di lavoro basato su tecnologie smart e user-friendly come quelle che si utilizzano ogni giorno nella vita privata.

L’offerta di Ricoh per i Managed Workplace Services si declina in quattro aree: ambienti di lavoro smart, AI & automation, digital experience e cybersecurity.

Quando è iniziata l’emergenza Covid-19, Ricoh è stata in grado di supportare le aziende proponendo soluzioni e servizi per il lavoro da remoto, l’automazione dei processi, la migrazione al cloud e la realizzazione di workplace smart e sicuri.

David Mills, CEO di Ricoh Europe, commenta: “Siamo orgogliosi di essere stati inseriti nel Magic Quadrant di Gartner. per il terzo anno consecutivo. Oggi, gli IT Services e gli altri servizi digitali che offriamo alle aziende rappresentano oltre un quarto delle nostre vendite a livello globale. Vogliamo proseguire lo sviluppo anche nei prossimi anni, sia attraverso una crescita organica che mediante acquisizioni, e supportare i nostri clienti nel viaggio verso la Digital Transformation”.

Alberto Mariani, Senior Vice President of Office Services, Ricoh Europe, aggiunge: “Siamo convinti che Ricoh sia stata nuovamente inclusa nel Magic Quadrant per i Managed Workplace Services grazie alla sua capacità di focalizzarsi in modo puntuale sulle esigenze di business dei clienti. Siamo in grado di offrire servizi flessibili ed efficaci che supportano la trasformazione della cultura aziendale dei nostri clienti e migliorano l’agilità organizzativa e individuale”.