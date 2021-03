TIBCO Software nominata da Gartner leader per il terzo anno consecutivo nel Quadrante Magico 2021 in tema di Data Science e ML

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, è stata nominata Leader nel Quadrante Magico 2021 di Gartner per le piattaforme di Data Science e Machine Learning per il terzo anno consecutivo.

“Data science e machine learning sono al centro del movimento, in piena fioritura, data-first; TIBCO rende semplici data management, visual analytics, feature engineering e modellazione. Assieme all’integrazione in tempo reale basata su API e alle model operation, ciò consente ai nostri clienti di accelerare le decisioni digitali e generare un grande valore di business”, ha affermato Michael O’Connell, chief analytics officer di TIBCO. “Siamo lieti di essere stati ancora una volta nominati leader nel report di Gartner. Consideriamo ciò una validazione della nostra piattaforma di data science e la conferma della fiducia riposta dai nostri clienti in TIBCO quale fornitore di soluzioni di data science e app di IA in grado di soddisfare le loro esigenze”.

TIBCO Data Science costituisce un aspetto fondamentale di Hyperconverged Analytics, un approccio unico a visual analytics, data science e data management in ambienti event-stream. Quando queste tecnologie TIBCO vengono combinate in banchi di lavoro low-code e studi di sviluppo, le soluzioni IA e di data science emergono come una presenza costante, indipendentemente dal tipo di business e dalle operazioni IT.

Nel report “2021 Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms”, Gartner ha preso in esame 20 vendor, basandosi sulla loro completezza di visione e capacità di esecuzione.