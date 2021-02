TIBCO Software è stata nominata Leader nel Quadrante Magico 2021 di Gartner Soluzioni di Master Data Management (MDM) per la quinta volta

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Mark Palmer, vicepresidente senior di TIBCOs: «Il nostro obiettivo è sempre quello di supportare i nostri clienti, in questo caso coloro che cercano di eliminare le complessità associate alle implementazioni MDM. Siamo lieti di essere stati collocati ancora una volta nel quadrante Gartner dei Leader per le soluzioni di Master Data Management, a testimonianza della fiducia che i nostri clienti continuano a riporre in noi come la loro soluzione preferita di MDM. I dati rappresentano la valuta universale delle aziende del nostro tempo: perciò, continueremo a investire nell’innovazione e proseguiremo nel supporto ai nostri clienti per la gestione, il governo e la condivisione di tutti i loro asset in termini di master data, reference data e metadati».

Utilizzando capacità di augmented MDM, TIBCO EBX aiuta le organizzazioni a evitare silos mediante un approccio unificato (all-in-one) alla gestione dei data asset in tutta l’azienda. EBX si basa su un approccio model-driven, su un’unica piattaforma dedicata, con funzioni d’integrazione facilmente personalizzabili e API esterne.

Nel report “2021 Magic Quadrant for Master Data Management Solutions”, Gartner prende in considerazione 15 fornitori di soluzioni MDM ed elenca i loro punti di forza e le loro precauzioni, e pochi vendor sono in grado di apparire nel quadrante dei Leader. Secondo il report, un vendor viene messo a confronto in un grafico con i propri concorrenti in base alla propria abilità di esecuzione e alla completezza della propria visione.

La consistente focalizzazione di TIBCO sulla customer experience e l’ascolto delle necessità dei propri clienti consente all’Azienda di focalizzarsi sull’evoluzione delle proprie soluzioni. Un obiettivo che viene raggiunto attraverso la fornitura di soluzioni per il mondo reale, dedicate a clienti che operano con implementazioni multi-cloud, ibride e che abbracciano la trasformazione digitale per spingere l’innovazione sostenibile nel proprio business.