Con Digital Leaders on the Rise, si rinnova il ciclo di eventi digitali organizzati da SAP con IDC per la business community italiana

SAP Italia, in collaborazione con IDC, annuncia la nuova edizione di Digital Leaders on the Rise, dedicata alla business community italiana e ai responsabili delle aziende che si occupano dei processi di digitalizzazione e innovazione in diversi ambiti, come Risorse Umane, Marketing, Finance, Logistica, Sales, Procurement, Produzione e Ricerca e Sviluppo.

Anche quest’anno IDC accompagnerà il ciclo di eventi SAP con la presentazione dei dati della ricerca svolta su un campione di 3.000 interviste a consumatori finali, suddivisi in tre cluster: cittadino, utente di servizi digitali, utente di beni di consumo.

Comprendere le nuove aspettative di clienti e dipendenti

L’obiettivo dello studio è di analizzare le aspettative delle persone rispetto al digitale, quali canali di acquisto e comunicazione utilizzano, quali sono le nuove sensibilità che influenzano le scelte di acquisto, come stanno evolvendo le preferenze dei consumatori influenzate dall’etica e dall’impegno delle aziende in progetti di sostenibilità, decarbonizzazione, o di tracciabilità dei prodotti, ma anche quali sono le nuove aspettative dei dipendenti per una gestione delle risorse umane maggiormente incentrata sul talento e l’esperienza che li ponga al centro delle strategie di business.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabio Rizzotto, Associate Vice President, Head of Research and Consulting, IDC Italia: «In un momento storico così decisivo, l’indagine fotografa una società sensibile, concreta, attenta ai temi della sostenibilità e del consumo responsabile. All’esperienza online, che continua a rappresentare un fattore decisivo per il 50% dei consumatori italiani, si affiancano anche elementi decisivi per un’esperienza “in store”: dalle capacità relazionali del personale, agli aspetti di sicurezza e tutela personale. Particolarmente interessanti sono i segnali che arrivano direttamente al cuore della catena del valore dei beni di consumo: qualità dei servizi di assistenza (60%), tracciabilità dei prodotti (54%), impegno certificato su sostenibilità della filiera (48%) sono alcuni dei fattori su cui si concentrano le aspettative per il prossimo futuro».

Digital Leaders on the Rise: appuntamenti strutturati in due parti

Ogni appuntamento di Digital Leaders on the Rise sarà strutturato in due parti, una Sessione di Apertura con la partecipazione di relatori prestigiosi, seguita da quattro Sessioni Dialogue, interattive e di approfondimento, in cui gli Executive e Senior Manager partecipanti potranno contribuire in prima persona al dibattito.

Per Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia: «L’iniziativa Digital Leaders è alla sua terza edizione, un segnale importante che questi appuntamenti con i temi e i protagonisti che ogni anno coinvolgiamo per fare il punto della situazione su argomenti come innovazione, digitalizzazione ed evoluzione dei modelli di business, uniti all’analisi sul cambiamento dei bisogni, sono un aiuto e un contributo prezioso per la business community. Vogliamo infatti aiutare le aziende a comprendere quali strategie adottare per rimanere al passo con i tempi e con i mutamenti socioeconomici in corso basandosi su un confronto costante con altri leader ed esperti di mercato. In un mondo caratterizzato da continui cambiamenti e incertezze, l’unico modo per le imprese di crescere è di investire in innovazione per diventare organizzazioni intelligenti, sostenibili e agili. Con Digital Leaders on the Rise ci impegniamo ad offrire alle aziende un percorso pratico per raggiungere questo obiettivo».

Il 24 marzo si parla del “nuovo consumatore nell’epoca pandemica”

Il 24 marzo, i Digital Leaders delle principali imprese italiane si incontreranno virtualmente nel primo appuntamento “Amplify your Business”, dove partendo dalle nuove prospettive ed evidenze che l’indagine di IDC su utenti e consumatori in Italia ha rilevato, sarà l’occasione per far emergere il profilo multilaterale del nuovo consumatore nell’epoca pandemica, confrontarsi sulle aspettative a cui la supply chain del mondo consumer dovrà rispondere e riflettere sulle nuove priorità da indirizzare nelle strategie di innovazione dei Digital Leaders, il tutto accompagnato da esperienze e iniziative di innovazione in corso che stanno già contribuendo a definire il profilo dell’impresa di domani.

A seguito della sessione Plenaria, le quattro sessioni Dialogue interattive si occuperanno di approfondire uno specifico ambito aziendale:

Coinvolgere la forza di vendita per offrire una migliore esperienza cliente : nel mondo in trasformazione, il raggiungimento delle performance di vendita passa attraverso la combinazione di target e obiettivi all’interno di un più ampio modello di gestione e motivazione delle risorse. Un confronto su approcci, esperienze, strumenti che abilitano la valorizzazione delle risorse impegnate nella proposizione commerciale, diretta, e dei canali di distribuzione. Nella sessione, SAP sarà supportata dal partner ccelera insieme ad Anda .

: nel mondo in trasformazione, il raggiungimento delle performance di vendita passa attraverso la combinazione di target e obiettivi all’interno di un più ampio modello di gestione e motivazione delle risorse. Un confronto su approcci, esperienze, strumenti che abilitano la valorizzazione delle risorse impegnate nella proposizione commerciale, diretta, e dei canali di distribuzione. Nella sessione, SAP sarà supportata dal partner insieme ad . Aumentare la fiducia e la fedeltà dei clienti con un’esperienza contestuale basata sui dati : con i paradigmi della customer experience rivisitati in questa normalità, un viaggio tra aspettative, percorsi di innovazione, nuovi modelli di interazione tra imprese e consumatori. Dal commerce everywhere, alla omnichannel orchestration, ai nuovi confini della contactless experience, della sostenibilità, della customer freedom.

: con i paradigmi della customer experience rivisitati in questa normalità, un viaggio tra aspettative, percorsi di innovazione, nuovi modelli di interazione tra imprese e consumatori. Dal commerce everywhere, alla omnichannel orchestration, ai nuovi confini della contactless experience, della sostenibilità, della customer freedom. Costruire una Supply Chain resiliente e sostenibile in un mondo destabilizzato : nuovi KPI e standard governano le supply-chain moderne, oggi ampiamente sollecitate e sotto i riflettori in un’economia interconnessa e instabile. Come soddisfare i nuovi requisiti innalzando gli standard di innovazione nelle operation e unificando processi di pianificazione ed execution complessi, allineando domanda di mercato e approvvigionamenti a monte.

: nuovi KPI e standard governano le supply-chain moderne, oggi ampiamente sollecitate e sotto i riflettori in un’economia interconnessa e instabile. Come soddisfare i nuovi requisiti innalzando gli standard di innovazione nelle operation e unificando processi di pianificazione ed execution complessi, allineando domanda di mercato e approvvigionamenti a monte. Integrare la sostenibilità nei processi end-to-end: l’azienda e il proprio ecosistema interno e a monte diventano un grande organismo che ha bisogno di operare su solide basi, con responsabilità e buone regole di governo. Metodi e soluzioni per connettere e ottimizzare i nodi complessi: dai centri di costo e decisori interni, alle logiche di business travel, ai fornitori, con strategie partecipative e obiettivi di sostenibilità.

Digital Leaders on the Rise proseguirà il 27 maggio con un evento dedicato al mondo della Pubblica Amministrazione con un focus sul rapporto tra i cittadini e il mondo degli enti pubblici e si concluderà con l’ultimo appuntamento in programma l’8 luglio dedicato agli utenti dei servizi digitali.