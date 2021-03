Hewlett Packard Enterprise alimenta la trasformazione digitale data-driven con nuovi prodotti e le partnership per il software HPE Ezmeral

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato gli aggiornamenti del portafoglio software HPE Ezmeral, con nuovi prodotti e partnership progettate per aiutare le aziende a unificare l’accesso ai dati, dall’edge al cloud, per alimentare le loro iniziative di trasformazione digitale.

Insieme, il portafoglio Ezmeral fornisce ai clienti una piattaforma analitica hybrid cloud end-to-end che migliora la qualità, la ripetibilità, il throughput e il time to value per i loro workload AI/ML, analytics e data-intensive.

I nuovi aggiornamenti includono:

HPE Ezmeral Data Fabric – Ora disponibile sia come offerta autonoma che come componente integrato della HPE Ezmeral Container Platform e HPE Ezmeral Machine Learning Operations (ML Ops). L’HPE Ezmeral Data Fabric fornisce un livello di archiviazione persistente per semplificare l’intero ciclo di vita del modello di machine learning attraverso gli ambienti on-premises, il public cloud, l’hybrid cloud e nell’Edge.

Un nuovo programma HPE Ezmeral Technology Ecosystem, che include ISVs leader del settore quali Dataiku, MinIO, H2O.AI, Rapt.AI, Run:AI, Sysdig e Unravel, che hanno convalidato le loro applicazioni su Ezmeral, permettendo ai clienti di creare più rapidamente gli ambienti di analisi semplificati.

Un nuovo HPE Ezmeral Marketplace disponibile per i clienti che porta i migliori ISV e progetti open source come Apache Spark, Tensorflow e molti altri, alle imprese che cercano di modernizzare i loro workload per essere cloud-native.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kumar Sreekanti, CTO e Head of Software, HPE: «HPE Ezmeral è preziosissimo per i nostri clienti che stanno approcciando una strategia digital-first, come è evidente con la nostra continua crescita sui nuovi clienti di livello enterprise. Le imprese che utilizzano efficacemente i dati e l’intelligenza artificiale sono meglio attrezzate per evolvere rapidamente in un mercato dinamico e in continua evoluzione. Il data store separato Ezmeral Data Fabric e il nuovo Ezmeral Marketplace forniscono alle imprese l’ambiente di loro scelta, e con visibilità e governance su tutte le applicazioni e i dati aziendali attraverso un’esperienza cloud open e flessibile ovunque».

Perché conviene scegliere HPE Ezmeral Data Fabric

Le imprese stanno cercando di far maturare le loro capacità di data analytics e i loro processi per costruire una analytics factory in grado di creare rapidamente applicazioni e guidare le iniziative che li aiuteranno a differenziare la loro organizzazione sul mercato. Per realizzare questo, hanno bisogno di impiegare un approccio industrializzato alla data science per supportare molti utenti, tool e fasi al fine di fornire una soluzione di analisi end-to-end automatizzata per migliorare la qualità e accelerare il time to value per il business.

L’HPE Ezmeral Data Fabric è ideale come base per il global file system per applicazioni personalizzate su larga scala, un data lake per applicazioni di analisi e storage software-defined per ambienti container su larga scala. È ora disponibile come software-defined, scale-out data store per aiutare a risolvere le sfide per le applicazioni data-intensive dall’edge al cloud. Inoltre, poiché le organizzazioni cercano di modernizzare i loro workload aziendali, l’Ezmeral ecosystem riunisce i migliori progetti open-source e ISV per l’accesso ai dati e agli strumenti preferiti dalle imprese, il tutto in un piano di controllo per l’intero team di data science.

Il nuovo portafoglio software è una piattaforma hybrid cloud purpose-built per la data science e i workload di analisi per le imprese, per costruire e accelerare le loro iniziative di analisi dei dati su larga scala. È composto da una piattaforma completa di container orchestrati Kubernetes insieme a un livello di storage persistente integrato e ML Ops per i flussi di lavoro data science.

Ezmeral svolge un ruolo essenziale nella strategia HPE edge-to-cloud platform-as-a-service. In combinazione con i servizi cloud HPE GreenLake, che forniscono un’esperienza cloud agile, a basso costo e omogenea ovunque, i clienti possono utilizzare il portafoglio di software Ezmeral per trasformare e modernizzare rapidamente tutte le loro applicazioni e dati e ottimizzare i workload analitici, il tutto in un modello as-a-service.

L’HPE Ezmeral Container Platform, HPE Ezmeral ML Ops sono disponibili come servizi cloud attraverso HPE GreenLake, e HPE sta pianificando di offrire Ezmeral Data Fabric come servizio HPE GreenLake in futuro.

L’HPE Ezmeral Data Fabric funziona come uno store facility persistente ed è ora disponibile separatamente come data store software-defined e scale-out ottimizzato per l’analisi di dati. Può abbracciare più siti edge, multiple cloud e ambienti ibridi, ed è gestito attraverso un’istanza accessibile tramite un namespace globale. Le aziende possono creare un repository di dati unificato a cui data scientist, sviluppatori e IT possono accedere, fruirne e controllarne l’uso e la condivisione, creando le basi per la trasformazione digitale che raggiunge nuove fonti di dati e scala con il crescere del business.

L’HPE Ezmeral Marketplace, fornisce un set sempre maggiore di soluzioni convalidate full stack dai partner ISV per permettere ai clienti di creare i loro motori di analisi, compreso Dataiku e Run:AI, e progetti open source come Apache Spark e Tensorflow. HPE sta pianificando di aggiungere più partner ISV a Ezmeral Marketplace ogni trimestre. Questo marketplace offre un ulteriore supporto allo stack dell’ecosistema per casi d’uso e workload principali dei clienti, inclusi big data e AI/ML.

Per Florian Douetteau, CEO di Dataiku: «Il Marketplace di Ezmeral ci permette di connetterci con le imprese che stanno modernizzando i workload di data analytics e data science. La combinazione di Dataiku con il software Ezmeral aiuterà i nostri clienti a scalare e rendere operativi con successo i loro progetti di machine learning, offrendo un impatto reale per il loro business».