La organizzano domani, mercoledì 24 marzo, Bridge Consulting | Kirey Group e Oracle per svelare tutti i plus dell’Hybrid Cloud

Si intitola “Hybrid Cloud: dal datacenter on-premise ai servizi moderni su Public Cloud” la Tech Round-Table organizzata da Bridge Consulting | Kirey Group e Oracle in un evento, che si terrà mercoledì 24 marzo, alle ore 16.30, in un webinar dedicato alle aziende.

Bridge Consulting | Kirey Group insieme a Oracle mostreranno i benefici derivanti dall’acquisizione dell’infrastruttura Hybrid Cloud. Sempre loro spiegheranno come sia possibile estendere i servizi on-premise tramite Oracle Cloud per acquisire dinamicità dei progetti e ridurre investimenti e costi, così come automatizzare la creazione dell’ambiente DevOps, dei laboratori di test e della formazione e realizzare soluzioni di Disaster & Recovery.

Perché l’Hybrid Cloud è miglior compromesso per adottare servizi cloud

La volontà espressa dagli organizzatori del webinar, infatti, è far scoprire alle aziende come estendere il proprio datacenter on-premise utilizzando servizi cloud e i vantaggi che questa infrastruttura ibrida può riservare.

Secondo Bridge Consulting | Kirey Group e Oracle, l’Hybrid Cloud rappresenta il miglior compromesso per l’adozione dei servizi cloud, ideale per minimizzare gli investimenti e avere la flessibilità necessaria per affrontare i cambiamenti.

All’evento parteciperà, inoltre, Enegan S.p.a., gestore di luce e gas pioniere dell’energia verde, in quanto è stato il primo a porsi l’obiettivo preciso di azzerare le emissioni di anidride carbonica di ogni cliente.

Sarà proprio il suo Chief Information Officer, Giacomo Morelli, a portare, in occasione della Tech Round-Table organizzata per il momeriggio del 24 marzo, una testimonianza in esclusiva in cui racconterà in anteprima il progetto di Hybrid Cloud realizzato insieme a Bridge e i benefici che ne sono derivati.

La Tech Roundtable vedrà la partecipazione di:

Giacomo Morelli, CIO di Enegan S.p.a.

Enrico Proserpio, Senior Director Cloud Engineering di Oracle

Marco Bettini, Managing Partner di Bridge Consulting

Antonio Paterno, Solution Architect di Bridge Consulting

L’agenda e il form di registrazione sono disponibili CLICCANDO QUI.