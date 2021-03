Scopri il mondo dello sviluppo applicativo: i Linux Container sono carichi “autocontenuti” che tengono il tuo sistema sempre sicuro e funzionante

Appuntamento online il 10 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 con un nuovo seminario tutto dedicato al mondo dei Linux Container dove si parlerà dei concetti della Containerizzazione che richiede competenze informatiche di base.

I Linux Container, il cui nome deriva dalle navi cargo, si contraddistinguono per la loro capacità di essere auto-contenuti (bastano a sé stessi), isolati e di gestire i carichi dei nodi, garantendo continuità al sistema operativo.

In particolare si parlerà di come questi container riescano ad isolare i vari processi di un sistema e come questa azione comporti una maggiore sicurezza poiché, in caso di attacco o di guasto, il danno resti limitato al singolo container. Non solo. Proprio come nella logistica, dove i container possono essere spostati da una nave a un’altra senza intaccarne il contenuto, allo stesso modo anche i Linux Container possono essere tranquillamente spostati da un nodo ad un altro, scongiurando eventuali sovraccarichi pur garantendo comunque il funzionamento del sistema operativo anche in caso di un aumentato numero di richieste al server. I Linux Container sono il concetto chiave per lo sviluppo di tutte le applicazioni pensate per il deployment su macchine fisiche, virtuali e sul cloud.

Relatore del seminario dedicato al mondo dei Linux Container sarà Gaetano La Rosa, 14° Certified Red Hat Architect al mondo & CEO di EXTRAORDY.

Il Seminario online del 10 aprile varrà per il conseguimento di N°3 Crediti Formativi Professionali.

Per iscriverti clicca qui.