TrendMiner, soluzione he fornisce self-service industrial analytics per le fabbriche intelligenti, ora funziona con SAP S/4HANA Cloud e SAP Digital Manufacturing Cloud

Software AG annuncia che il suo software TrendMiner, che fornisce self-service industrial analytics per le fabbriche intelligenti e le operation dell’Industria 4.0, si combina ora con la potenza di SAP S/4HANA Cloud e SAP Digital Manufacturing Cloud. Essendo una tecnologia aperta, il software si integra anche in varie piattaforme IoT, tra cui Cumulocity IoT di Software AG, per aiutare a prevedere e migliorare la qualità dei prodotti (predictive quality management) nel digital supply chain management.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefan Sigg, Chief Product Officer e executive member del board di Software AG: «Con TrendMiner, Software AG aiuta le aziende a sfruttare i loro dati industriali, dai sensori ai sistemi di controllo agli storici per liberarne il valore. TrendMiner mette l’analitica avanzata nelle mani degli esperti di produzione per affrontare le esigenze quotidiane. Con la partnership con SAP, possiamo aiutare le aziende a trasformare la loro supply chain e i dati di produzione in vantaggi competitivi e ad accelerare il loro percorso per diventare imprese intelligenti».

TrendMiner trasforma i dati digitali della supply chain in un vantaggio competitivo

TrendMiner è disponibile su SAP Store, il marketplace digitale per le offerte SAP e quelle dei partner. Il software consente agli esperti operativi nei processi e in altre aree di analizzare, prevedere e ottimizzare le prestazioni utilizzando i dati di serie temporali generati dai sensori. Questo aiuta le aziende a trasformare i dati digitali della supply chain in un vantaggio competitivo, prevedendo la qualità della produzione. TrendMiner estende la portata e i vantaggi dei preziosi dati in SAP S/4HANA a nuovi stakeholder nella produzione, offrendo loro una soluzione pronta all’uso creata direttamente dall’esperienza nel settore.

Per Jan Gilg, presidente SAP S/4HANA di SAP: «Questa è l’impresa intelligente: vogliamo che i nostri clienti beneficino del potenziale dell’Industria 4.0, in cui gli esperti di processi e asset sono dotati di una diagnostica avanzata per rispondere in modo intuitivo alle esigenze quotidiane con l’aiuto delle tecnologie di pattern recognition e di machine learning. Collaborando con Software AG, aiutiamo gli operatori delle linee di produzione a diventare gli ingegneri di process analytics del futuro».