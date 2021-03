Il nuovo servizio rende più facile per i clienti Red Hat OpenShift costruire, scalare e gestire applicazioni containerizzate su AWS

Amazon Web Services e Red Hat annunciano la disponibilità generale di Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), un nuovo servizio gestito disponibile tramite la console AWS che rende più facile per i clienti Red Hat OpenShift costruire, scalare e gestire applicazioni containerizzate su AWS.

Con ROSA, i clienti possono godere di una creazione di cluster Kubernetes semplificata utilizzando la console di Red Hat OpenShift, le sue funzionalità e i suoi strumenti senza dover scalare e gestire manualmente l’infrastruttura sottostante. ROSA semplifica lo spostamento dei workload OpenShift on-premises su AWS e offre una più stretta integrazione con altri servizi AWS. ROSA permette anche ai clienti di accedere a Red Hat OpenShift con fatturazione e supporto gestiti direttamente attraverso AWS, con tutta la semplicità di un’esperienza da singolo fornitore ai clienti. Non ci sono investimenti iniziali richiesti per utilizzare ROSA, e i clienti pagano solo per i cluster di container e i nodi utilizzati.

I plus di Red Hat OpenShift per sviluppatori e applicazioni

I container hanno avuto grande successo tra i clienti di AWS e Red Hat perché aumentano la velocità degli sviluppatori e migliorano la portabilità delle applicazioni. Attualmente, AWS offre la più ampia gamma di tecnologia container nel cloud, tra cui Amazon Elastic Containers Service (ECS) per i clienti che vogliono una più profonda integrazione con i servizi AWS, e Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) per i clienti che danno priorità all’esecuzione di Kubernetes. I clienti AWS che apprezzano un’esperienza container completamente serverless possono anche usare AWS Fargate per eseguire i container senza dover gestire i server o i cluster sottostanti.

Aziende Global Fortune 500, organizzazioni pubbliche e molte altre realtà utilizzano la piattaforma Kubernetes enterprise-ready di Red Hat che estende le capacità base Kubernetes, creato per la produzione in cloud, per eseguire applicazioni containerizzate con la stessa base comune e gli stessi strumenti in qualsiasi ambiente. Sono molti i clienti hanno scelto di gestire in autonomia i cluster Red Hat OpenShift su AWS. Se l’elasticità, la scalabilità e la sicurezza di AWS si sono dimostrate molto popolari tra i clienti di Red Hat OpenShift, la gestione autonoma dei cluster richiede sforzi e spese aggiuntive con i clienti che si trovano anche a dover gestire due diversi provider per supporto e fatturazione. Sulla base delle loro richieste è nato questo servizio gestito da AWS per Red Hat OpenShift che opera perfettamente con altri servizi AWS su scala, e integra supporto e fatturazione nell’esperienza utente di AWS.

Con ROSA, i clienti possono creare rapidamente e facilmente cluster Kubernetes usando le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e gli strumenti di Red Hat OpenShift e accedere senza soluzione di continuità all’intera gamma dei servizi AWS, il tutto dalla console di AWS. ROSA porta elasticità e prezzi pay-as-you-go a Red Hat OpenShift attraverso una nuova sottoscrizione Red Hat che elimina la necessità di complessi contratti pluriennali e permette ai clienti di allineare il consumo di Red Hat OpenShift in AWS con le loro effettive esigenze di business. Con ROSA, i clienti possono ora accedere a Red Hat OpenShift con fatturazione e supporto gestiti direttamente attraverso AWS, offrendo la semplicità di un unico fornitore e liberando i clienti dal provisioning e dalle complessità operative della gestione di due fornitori distinti. Inoltre, ROSA mantiene le principali conformità, tra cui SOC-2, ISO-27001 e PCI.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bob Wise, GM Kubernetes, AWS: «Sempre più spesso, le aziende si rivolgono ai container per migliorare la velocità e la portabilità delle applicazioni e si affidano a tecnologie come Red Hat OpenShift e AWS che rendonono più facile l’implementazione di applicazioni containerizzate. ROSA dà a questi clienti la possibilità di eseguire senza soluzione di continuità i container su AWS utilizzando i tool e le familiari API di Red Hat OpenShift, e integra l’intera gamma dei servizi AWS per costruire, scalare e gestire i loro workload».

Per Sathish Balakrishnan, vice president, Hosted Platforms, Red Hat: «Red Hat OpenShift fornisce una piattaforma Kubernetes comune, aperta e di livello enterprise in grado di coprire l’intera infrastruttura ibrida, dal data center fisico di un cliente fino alle sue operazioni su AWS. ROSA fornisce un processo semplificato per le organizzazioni che vogliono estendere la potenza di Red Hat OpenShift in AWS senza dover gestire flussi tecnologici separati, permettendo ai team IT di concentrarsi sulla fornitura di valore e non sulla gestione dell’infrastruttura sottostante».

Accenture Cloud First, che comprende l’Accenture AWS Business Group (AABG) e il suo team IBM Red Hat, vanta un ampio background nella strategia, nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni container olistiche.

Per Andy Tay, Global lead, Accenture AWS Business Group, Accenture: «Le nostre profonde competenze e l’ampia esperienza nella costruzione ed esecuzione di cluster Red Hat OpenShift su larga scala e mission-critical, sia on-premise che distribuiti nel cloud, posizionano Accenture in modo unico per una collaborazione efficace con AWS e Red Hat. Il lancio di ROSA come servizio completamente gestito è il passo successivo nell’evoluzione di OpenShift. Significa che Accenture può concentrarsi sulla fornitura dei benefici delle applicazioni moderne per i nostri clienti, sfruttando i servizi gestiti cloud forniti da AWS e Red Hat».

Cognizant è una società tecnologica multinazionale (presente anche in Italia) che fornisce servizi di consulenza aziendale, informatica e di outsourcing.

Per Raghuraman Chandrasekharan, AVP, Service Delivery e AWS Business Group lead, Cognizant: «Con ROSA, i clienti di Cognizant possono ora godere di un’esperienza integrata con i loro workload in esecuzione sulla piattaforma OpenShift su AWS. L’offerta OpenShift on AWS di Cognizant ora include ROSA come possibile opzione per i clienti che desiderano delegare la responsabilità dei servizi di infrastruttura e piattaforma per concentrarsi sulle loro esigenze di core business».

Infine, Persistent Systems è una nota società di soluzioni globali, concentrata su accelerazione del business digitale, modernizzazione aziendale e servizi di ingegneria di prodotto di nuova generazione.

Come concluso da Jiani Zhang, President, Alliance and Industrial Solutions Unit, Persistent Systems: «Come partner di Red Hat e AWS, molti dei nostri clienti già sfruttano OpenShift su AWS per la modernizzazione del loro software critico. ROSA accelera le implementazioni e alleggerisce i team, che possono gestire più facilmente le implementazioni direttamente dalla console AWS».