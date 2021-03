Linksys e Fortinet si alleano per offrire alle aziende connettività da remoto veloce, affidabile, sicura e semplice da gestire

Linksys, filiale di Foxconn Interconnect Technology, e Fortinet annunciano una partnership strategica per proteggere e ottimizzare ulteriormente le prestazioni e la gestione delle reti domestiche all’interno dell’attuale ambiente di lavoro a distanza.

Insieme Fortinet, Linksys e FIT offrono connettività, sicurezza di livello enterprise e una qualità di servizio senza precedenti, a tutte le aziende in cerca di una connettività sicura e senza soluzione di continuità, per permettere ai dipendenti di lavorare efficacemente a distanza.

Come parte della partnership, Fortinet ha investito 75 milioni di dollari in Linksys, che offre soluzioni di connettività per router leader e di next-generation a utenti e aziende in tutto il mondo. Inoltre, Fortinet nominerà un rappresentante nel consiglio di amministrazione di Linksys.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, e CEO di Fortinet: «Dal momento che le aziende hanno implementato il lavoro a distanza su larga scala, i cybercriminali hanno colto l’opportunità per sfruttare le numerose falle di sicurezza che si sono presentate. Il Security-driven networking – una strategia che fa convergere la rete e la sicurezza in tutto l’ambiente connesso, dal core, al cloud, alla filiale e ai lavoratori a distanza – consente alle aziende di visualizzare e difendere gli ambienti altamente dinamici di oggi, garantendo al contempo un’esperienza utente estremamente efficiente. Siamo entusiasti di collaborare con Linksys per offrire ai lavoratori a distanza una connettività di rete sicura e affidabile di livello enterprise».

Per Sidney Lu, Chairman e CEO di FIT Hon Teng: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Fortinet come partner strategico nella distribuzione di soluzioni di connettività sicura per gli utenti e i professionisti che lavorano a distanza. La collaborazione testimonia l’impegno continuo e la portata del business di Linksys. Non vediamo l’ora di impiegare la comprovata esperienza di Fortinet nella cybersecurity per capitalizzare nuove opportunità».