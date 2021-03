La collaborazione tra Entando e Gruppo Lutech ha per obiettivo la semplificazione della creazione di applicazioni su container Kubernetes

Il Gruppo Lutech, azienda attiva nei servizi e nelle soluzioni ICT, comunica l’accordo di partnership con Entando, piattaforma per la gestione dei container applicativi Kubernetes.

La piattaforma Entando, con la sua metodologia finalizzata a un approccio modulare e

unificato alle architetture software, si sposa perfettamente con la visione end-to-end che

il Gruppo Lutech propone ai propri clienti per i progetti di digital transformation e cloud

migration. Un approccio che consente ai team It di snellire e velocizzare il rilascio delle

applicazioni a favore di una maggiore focalizzazione sulle strategie aziendali.

Entando è una soluzione open source cloud native che basa il proprio modello di pricing

sull’offerta di supporto a pagamento e sui servizi cloud erogati dal partner. Tra le

caratteristiche, la più interessante è il supporto dei micro-frontend (MFEs), che risolvono le

criticità tipiche della containerizzazione Kubernetes, permettendo lo sviluppo di soluzioni

applicative concorrenti e indipendenti e riducendone il time-to-market in maniera

significativa.

La soluzione Entando si conferma la scelta migliore in contesti aziendali che richiedono la

riscrittura delle applicazioni, per esempio dopo una migrazione al cloud, con lo scopo di

migliorarle e allungarne il ciclo di vita, o nella costruzione di ambienti applicativi ex novo.

Entando si dimostra un valido supporto nella gestione delle applicazioni in ambienti di

virtualizzazione o in cloud ibridi, e nell’adozione di strategie DevOps e di refactoring delle

applicazioni a seguito della migrazione ai nuovi ambienti.

“Siamo entusiasti di aver stretto la partnership con Entando – afferma Stefano Zauli, Head

of Digital Commerce Gruppo Lutech -. Nei progetti di trasformazione digitale, la

componente applicativa gioca un ruolo decisivo. Svilupparla in modalità DevOps e

utilizzare il paradigma dei container con il supporto di piattaforme appropriate è l’unico

percorso riconosciuto per il successo del progetto. Insieme a Entando forniremo un

supporto realmente innovativo ed efficace ai progetti di migrazione delle architetture It

dei nostri clienti”.