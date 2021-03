Con Telesio Systems il Gruppo Lutech mette a disposizione del mercato un’offerta completa e aggiornata di competenze e soluzioni per il Database Management

Il Gruppo Lutech, azienda attiva in Italia nei servizi e nelle soluzioni ICT, ha completato l’operazione di fusione di Telesio Systems all’interno del Gruppo, a conclusione di un percorso iniziato con l’acquisizione della società nel 2018. Il traguardo, insieme al consolidamento della partnership con Quest Software, conferma e rilancia la focalizzazione del gruppo sulle soluzioni per il database management.

Telesio Systems offre servizi di consulenza, progettazione e gestione di architetture dati

complesse basati su ambienti Oracle. La fusione è il completamento di un sodalizio di

lunga data tra il Gruppo Lutech e Telesio Systems che, nel corso degli anni, ha permesso

di affrontare in sinergia progetti articolati di migrazione delle base dati di diversi clienti di

livello enterprise, principalmente nel settore dei Financial Services.

Fin dalle prime collaborazioni, le due realtà hanno individuato nelle competenze il

comune valore fondante. Telesio Systems, già Gold Partner Oracle e parte di Confor

Informatica – primo Var Oracle in Italia, porta in eredità una expertise trentennale, un

denso numero di certificazioni e diversi premi riconosciuti dal brand americano nel corso

degli anni.

L’integrazione delle risorse e delle competenze di Telesio Systems, insieme alla

focalizzazione sulle soluzioni di Quest Software, di cui il Gruppo Lutech ora è Platinum

Partner, permette alla practice Database Management Solutions del gruppo di proporre

al mercato la migliore scelta di soluzioni per la gestione delle basi dati.

La practice ha l’obiettivo di supportare le aziende clienti nell’ottimizzazione della

gestione dei database aziendali sfruttando strumenti tecnologici moderni e un portfolio

d’offerta completo. L’accoglimento dell’offerta Quest Software, infatti, permette alla

practice Database Management di soddisfare pienamente le esigenze di migrazione,

ottimizzazione, consolidamento e, soprattutto, di protezione e gestione delle strutture

dati.

In questo modo, il Gruppo Lutech conferma il database management come

componente prioritaria del percorso di digital transformation delle aziende italiane,

riconoscendo nella migrazione, gestione e nella protezione dei dati un pilastroimprescindibile di questa trasformazione.

“L’ottimizzazione delle basi dati e la migrazione tra infrastrutture on premise e cloud –

afferma Tullio Pirovano, Ceo del Gruppo Lutech – oggi è un’esigenza primaria per le

aziende di ogni dimensione. Il consolidamento della practice Database Management a

seguito del processo di fusione di Telesio Systems e dell’accoglimento dell’offerta Quest

Software rappresenta un’ulteriore conferma di quanto il Gruppo Lutech creda nella

proposizione di un portafoglio solido, supportato da competenze e referenze di alto

livello e perfettamente allineato alle reali necessità delle aziende”.

In definitiva, attraverso la practice Database Management Solutions il Gruppo Lutech è

in grado di implementare tutte le soluzioni e i servizi necessari all’ottimizzazione di

infrastrutture di database già presenti o alla realizzazione di nuove architetture,

garantendo il supporto sull’intero ciclo di vita del database. Grazie alla selezione e

all’integrazione delle offerte più innovative disponibili sul mercato, il Gruppo Lutech si

pone come interlocutore privilegiato in tutti i progetti di migrazione, consolidamento,

protezione e incremento delle performance dei repository dati, riducendo il downtime e

garantendo la Business Continuity.