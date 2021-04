Il 15 aprile ServiceNow racconta le novità e i trend tecnologici che permetteranno alle aziende di garantirsi il successo

Come è possibile oggi intraprendere il giusto percorso tecnologico e cogliere le opportunità che permettono di ottimizzare e implementare sia gli investimenti che il raggiungimento degli obiettivi di business? ServiceNow, azienda specializzata nei workflow digitali, ne parla il 15 aprile a “Workflow Revolution. Innovare i processi aziendali con i Digital Workflow”, l’evento digitale che racconta il futuro del mondo del lavoro e i suoi trend tecnologici in quest’epoca particolare (iscriviti qui).

Le aziende oggi devono essere agili e in grado di innovare in maniera veloce, offrendo grandi esperienze, sia ai propri dipendenti che ai clienti. Queste caratteristiche sono fondamentali per riuscire a promuovere la crescita, rafforzare la continuità del business e migliorare la produttività nell’epoca della nuova normalità. E’ quindi necessario che cambino radicalmente il modo in cui operano e realizzano la digital transformation. In questo contesto ServiceNow si propone come player per abilitare la giusta velocità, agilità e resilienza per consentire di supportare una forza lavoro distribuita a lungo termine e creare il futuro del lavoro.

Highlights – Keynote dell’evento

10.05 Il workflow per l’impresa moderna: migliorare i processi aziendali attraverso la trasformazione digitale

Filippo Giannelli Country Manager, ServiceNow Italy

10.40 L’innovazione continua come driver della crescita: le novità di ServiceNow per un’impresa sempre più efficiente

Antonio Rizzi Director Solution Consultant, ServiceNow Italy

L’evento si svolgerà il 15 aprile, ulteriori informazioni sull’evento, l’agenda e il form di registrazione sono disponibili a questo link.