Pure Storage sfiora il miliardo di dollari con le vendite di FlashBlade, la piattaforma Unified Fast File and Object da 5 anni sul mercato

Pure Storage festeggia il quinto anniversario dall’introduzione della piattaforma FlashBlade annunciando i traguardi di crescita raggiunti dalla soluzione.

Presentata nel marzo 2016, da allora la piattaforma ha fatto registrare ogni trimestre una crescita costante anno su anno. Già dopo due anni dalla sua general availability (GA), FlashBlade aveva raggiunto 250 milioni di dollari in ricavi e aveva più che triplicato il numero di clienti. Ancora oggi la piattaforma continua ad ampliare e diversificare la propria clientela a una velocità notevole avendo aggiunto diverse centinaia di nuovi clienti nell’esercizio 2021 per ricavi totali che si avvicinano al miliardo di dollari in quattro anni dall’avvio della general availability.

Oggi più del 25% delle società Fortune 100 utilizza FlashBlade per estrarre valore dai propri dati non strutturati.

Pure Storage FlashBlade: innovazione continua

La crescita della piattaforma di Pure è avvenuta sulla spinta delle continue innovazioni introdotte non solo per risolvere le esigenze dei clienti, ma anche per permettere loro di sfruttare la nuova ondata di applicazioni e dati moderni al servizio del business.

Tra le innovazioni rese disponibili:

Evoluzione della piattaforma per gestire i workload di nuova generazione : il sistema FlashBlade è stato realizzato fin dall’inizio per offrire alta densità di capacità scale-out e prestazioni multidimensionali ed è stato successivamente potenziato con incessanti aggiornamenti funzionali come supporto SMB nativo, snapshot SafeMode per la protezione contro il ransomware e miglioramenti software progettati ad esempio per i real-time analytics. Nel 2020 FlashBlade ha definito una nuova categoria storage: Unified Fast File and Object (UFFO). Unificando le capacità per la gestione rapida sia di file che di oggetti su un’unica piattaforma, FlashBlade fornisce ai clienti un’infrastruttura a prova di futuro per affrontare l’aumento dei dati non strutturati.

: il sistema FlashBlade è stato realizzato fin dall’inizio per offrire alta densità di capacità scale-out e prestazioni multidimensionali ed è stato successivamente potenziato con incessanti aggiornamenti funzionali come supporto SMB nativo, snapshot SafeMode per la protezione contro il ransomware e miglioramenti software progettati ad esempio per i real-time analytics. Nel 2020 FlashBlade ha definito una nuova categoria storage: Unified Fast File and Object (UFFO). Unificando le capacità per la gestione rapida sia di file che di oggetti su un’unica piattaforma, FlashBlade fornisce ai clienti un’infrastruttura a prova di futuro per affrontare l’aumento dei dati non strutturati. Partnership e soluzioni integrate di alto livello: affinché i clienti possano affrontare una varietà di sfide, FlashBlade ha messo in atto partnership dedicate. Con NVIDIA, la piattaforma di Pure ha creato la prima AI-Ready Infrastructure (AIRI), una soluzione integrata congiunta per il deployment di deep learning su vasta scala. Con Cohesity, FlashBlade ha dato vita a FlashRecover, Powered by Cohesity, la prima soluzione per la protezione dei modern data all-flash per il rapid recovery, la protezione contro il ransomware e il riutilizzo dei dati stessi. Sempre la piattaforma di Pure ha inoltre esteso la propria piattaforma unificata a file e a oggetti verso AWS Outposts, permettendo alle aziende dotate di soluzioni cloud ibride di consolidare i workload esistenti e quelli di nuova generazione.

Modelli di consumo flessibili e aggiornamenti senza interruzioni operative: l’abbonamento all’innovazione Pure Evergreen permette ai clienti FlashBlade di adottare nuove funzionalità senza inconvenienti, downtime né bisogno di riacquistare nuovamente la capacità posseduta. Con la possibilità di acquistare FlashBlade Unified Fast File and Object Service attraverso Pure as-a-Service, i clienti possono scegliere tra i livelli Premium e Ultra Performance per supportare non solo i tradizionali workload a file e a oggetti cloud, ma anche un’ampia varietà di esigenze in ambito AI, machine learning, HPC, tutto in modalità a consumo pay-as-you-go.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Matt Burr, Vice President e General Manager of FlashBlade di Pure Storage: «La crescita di FlashBlade ha superato tutti i benchmark di settore e sono particolarmente orgoglioso della varietà e vastità di una base di clienti in rapida espansione come la nostra. Guardando a un futuro in cui una significativa maggioranza dei dati sarà di tipo non strutturato, FlashBlade è il comprovato elemento di innovazione per creare le infrastrutture di cui le aziende hanno bisogno per capitalizzare i dati moderni e di nuova generazione».

FlashBlade è Gartner Peer Insights Customers’ Choice per il 2021

I clienti FlashBlade sono tra i più soddisfatti del settore, particolarità che contribuisce all’affermazione di Pure all’interno dell’1% dei migliori punteggi NPS tra le aziende B2B. Sulla base dei giudizi espressi dai clienti, FlashBlade è Gartner Peer Insights Customers’ Choice per il 2021 nella categoria Distributed File Systems and Object Storage, mentre TrustRadius ha assegnato a FlashBlade il premio 2020 Top Rated Award per la categoria Object Storage.