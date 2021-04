Un corto circuito è un evento non preventivabile e può comportare il danneggiamento alle apparecchiature all’interno di un Data Center, ma anche il ferimento o addirittura il decesso del personale, oltre che downtime e conseguente perdite economiche. Panduit ha progettato e prodotto una gamma di soluzioni di collari serracavo che garantisce il contenimento dei cavi presenti all’interno di un Data Center, in caso di cortocircuito.

Si tratta di soluzioni che aumentano la sicurezza in ambienti esposti potenzialmente a incidenti di questo tipo, quindi oltre ai data center, trovano applicazione anche nel settore oli & gas, presso cantieri navali, impianti chimici, centrali elettriche o settori come l’aeroportuale, il ferroviario, l’eolico, le costruzioni.

Durante un cortocircuito, la massima sollecitazione elettromeccanica fra i conduttori si verifica nei primi 0,005 secondi. I comuni interruttori automatici e gli altri dispositivi di protezione scattano tra 0,06 e 0,1 secondi, interrompendo l’anomalia. Se non fissati saldamente, i cavi durante il cortociruito possono saltare e causare ferimenti a causa del calore e dell’elettricità sprigionati. I collari serracavo svolgono la propria funzione entro i primi 0,005 secondi (ovvero per il massimo valore di kA), prima che l’interruttore automatico scatti e interrompa l’anomalia.

Disponibili in acciaio inox, alluminio e polimero

I collari serracavo Panduit sono disponibili in molti modelli per ogni esigenza e in diversi materiali. In acciaio inox 316L garantiscono protezione da condizioni ambientali estreme e guasti dovuti a correnti di cortocircuito elevate; in alluminio sono perfetti per le correnti di cortocircuito medio-alte in ambienti meno corrosivi; in polimero sono perfetti per le correnti di cortocircuito medio-alte in ambienti meno aggressivi.

Sono disponibili in varie misure e sono adatti alle disposizioni di cavi a trifoglio, a due fori e a un foro.

Per applicazioni Data Center, i collari sono compatibili con vari tipi di cavi e rack a scala e con una vasta gamma di telai e barre. Sono testati in base alla norma IEC 61914:2015, lo standard di test per i collari serracavo più recente, completo e ampiamente accettato a livello globale.

Scegliere i collari serracavo ottimali non è mai stato così facile

Per scegliere la tipologia più adatta di collari serracavo, Panduit propone Cleat kAlculator, app disponibile per il download nell’Apple Store o in Google Play.

Dalla app basta scegliere la disposizione dei cavi, inserire la massima corrente di cortocircuito e il diametro dei cavi: l’app consiglierà le parti da utilizzare e indicherà la distanza a cui posizionare i collari per superare i test di cortocircuito ai fini della conformità allo standard IEC 61914:2015.