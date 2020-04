Uno storytelling visuale per Panduit per raccontare a clienti e partner tutti gli ambiti applicativi in cui l’azienda è protagonista con le sue soluzioni dal 1995

Panduit Experience Center (PEC) è la showroom di tutte le soluzioni Panduit che si trova nel Jack E. Caveney Innovation Center, il centro di ricerca e sviluppo di Panduit situato a Tinley Park, Illinois (nell’area sud di Chicago).

Per offrire ai clienti e ai partner di tutto il mondo la possibilità di vedere questa showroom è stato creato un tour virtuale e interattivo che accompagna il visitatore nelle varie aree suddivise in soluzioni per l’Industrial Network, per i Data Center e per il mondo Enterprise, Elettrico, oltre che per le soluzioni Atlona.

Il visitatore accedendo a questo “viaggio esperenziale” dal proprio PC, tablet o smartphone, può navigare da un’area all’altra di questa showroom e scegliere quale ambito tecnologico approfondire, attraverso la possibilità di selezionare video esplicativi, schede tecniche o rimandi alle sezioni specifiche del sito Panduit.

“Si tratta di un vero e proprio viaggio nell’intero mondo delle soluzioni Panduit, in un periodo storico in cui la possibilità di muoversi e visitare fisicamente il nostro centro a Illinois è limitata” spiega Gian Piero De Martino, EMEA Alliance Manager and Business Unit Manager Italia-Israele di Panduit. “Questo tour virtuale è nato per due motivi: per amplificare lo storytelling con strumenti narrativi ed esperienziali nuovi e perché ci siamo resi conto che la maggior parte dei clienti era consapevole solo di un aspetto dell’attività di Panduit, e non conosceva gli ulteriori ambiti di mercato in cui l’azienda opera. Questo virtual tour quindi, oltre ad offrire un potente strumento di informazione e divulgazione delle nostre tecnologie, rappresenta anche un’opportunità di crescita per Panduit, per illustrare a clienti e partner in tutto il mondo quante e quali soluzioni l’azienda offre nei vari mercati di riferimento.”

Per iniziare il proprio viaggio esplorativo all’interno dell’Experience Center visitate la pagina ufficiale.