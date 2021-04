Extreme Networks annuncia la nomina di John Abel a Chief Information Officer. John Abel ha più di 30 anni di esperienza nel settore IT, nel ruolo di responsabile delle strategie di trasformazione digitale di grandi aziende come Veritas, da cui proviene. Come CIO di Extreme, John sarà responsabile di tutti gli aspetti dell’organizzazione IT e riferirà a Norman Rice, Chief Operating Officer.

Come CIO di Veritas, John ha guidato un’evoluzione significativa dei sistemi IT che ha permesso all’azienda di superare i propri obiettivi. Prima di Veritas, John è stato CIO di Ellie Mae e Senior Vice President IT di Hitachi Data Systems e di Symantec Corporation. Prima di Symantec, John ha lavorato in JDS Uniphase, dopo l’inizio della sua carriera in KPMG Consulting.

John Abel ha conseguito la Laurea in Sistemi Informativi presso l’Università di Staffordshire nel Regno Unito.